Organizacja PCI-SIG pracuje nad nową wtyczką zasilania kart graficznych, która zastąpi obecne złącze PCIe 5.0 12VHPWR. Nowy standard 12V-2×6 oferowałby podobne możliwości, ale miałby być lepiej zabezpieczony przed uszkodzeniami.

Standard PCIe 5.0 12VHPWR został wprowadzony w kartach graficznych Nvidia GeForce RTX 4000, jako następca standardowych wtyczek zasilania PCIe 6+2 pin. Mieliśmy otrzymać mniejsze złącze, które pozwoli dostarczyć więcej energii do topowych kart.

Nowy standard spotkał się z falą krytyki, gdy w sieci zaczęły pojawiać się raporty ze stopionymi wtyczkami zasilającymi 12VHPWR. Według Nvidii, problem miał wynikać z niedokładnego podłączania wtyczek przez użytkowników, co prowadziło do niewłaściwego styku elementów i mocnego nagrzewania się złącza.

Nowa wtyczka zasilania do kart graficznych 12V-2×6

Wiemy, że organizacja PCI-SIG już pracuje nad nowym złączem 12V-2×6, które ma być częścią standardu ATX 3.1 i PCI-Express 6.0 - docelowo miałoby ono trafić do kolejnej generacji kart graficznych. Co prawda nowe złącze obecnie jest w fazie projektowania, ale znamy już pierwsze szczegóły konstrukcji. W serwisie Igor's Lab pojawił się obszerny wpis opisujący nowy standard.



Gniazdo 12VHPWR (piny sygnałowe mają standardowe położenie)



Gniazdo 12V-2×6 (piny sygnałowe na dole zostały lekko cofnięte)

Nowe złącze 12V-2×6 H++ właściwie będzie usprawnieniem obecnego standardu 12VHPWR H+ (będzie z nim też wstecznie kompatybilne). Producent zastosuje podobną wtyczkę i gniazdo, ale zostaną tutaj wprowadzone istotne modyfikacje pod kątem obciążalności i wytrzymałości złącza.

Najważniejszą zmianą jest przebudowanie wtyczki. 4 piny sygnałowe zostaną lekko cofnięte, aby miały kontakt po poprawnym włożeniu całej wtyczki do gniazda – takie rozwiązanie pozwoli uniknąć problemów z nieodpowiednim podłączeniem wtyku, które w starszym standardzie mogło prowadzić do stopienia złącza.

Organizacja PCI-SIG wprowadziła też bardziej restrykcyjne wymagania co do projektu wtyczki i jakości przewodów. Nowe złącze zostanie dostosowane do prądu o natężeniu 9,2 A na każdy pin (55 A w przypadku całego gniazda).

Złącze 12V-2×6 nadal będzie występować w czterech wersjach: 150 W, 300 W, 450 W i 600 W, ale przypadku wersji 150 W zmieni się sposób oznaczania pinów sygnałowych. Maksymalna obciążalność to już 675 W – 75 W ze złącza PCI-Express na płycie głównej i 600 W z dodatkowej wtyczki (w przypadku standardu 12VHPWR maksymalna łączna obciążalność wynosiła 600 W).

12V-2×6 rozwiąże problem z 12VHPWR?

Nowe złącze 12V-2×6 ma rozwiązać bolączki starego gniazda 12VHPWR. Czy tak się stanie? Tego dowiemy się dopiero po wdrożeniu standardu i sprawdzenia go w praktyce (serwis Igor's Lab wskazuje, że finalna wersja może się jeszcze nieznacznie różnić specyfikacją, ale nie należy oczekiwać dużych zmian).

Ciekawe, czy znowu czeka nas zamieszanie na rynku zasilaczy i wprowadzanie nowych modeli z nowym złączem...

Źródło: Igor's Lab