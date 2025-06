NVIDIA przygotowuje kartę graficzną GeForce RTX 5050 – najsłabszy układ z serii przeznaczonej dla gamingowych laptopów. W sklepach pojawiły się już pierwsze oferty laptopów z tym GPU, jednak ceny sprzętu nie są tak niskie, jak można by się spodziewać.

Seria kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 5000 trafia nie tylko do komputerów stacjonarnych, lecz także do laptopów. Producent wprowadzał nowe układy stopniowo – w pierwszej kolejności zadebiutowały topowe modele, przeznaczone do najwydajniejszych konstrukcji, takich jak testowany przez nas MSI Vector 16 HX AI.

Teraz przyszła pora na coś dla mniej wymagających użytkowników. NVIDIA zaprezentowała mobilną kartę GeForce RTX 5050 – najniższy model w nowej serii, który ma trafić do tańszych laptopów gamingowych.

GeForce RTX 5050 do laptopów

GeForce RTX 5050 to najsłabszy przedstawiciel mobilnych układów graficznych opartych na architekturze Blackwell. Producent zastosował chip GB207 wyposażony w 2560 rdzeni CUDA. Kartę wyposażono w 8 GB pamięci GDDR7 o 128-bitowej magistrali, co przekłada się na przepustowość rzędu 384 GB/s.

Podobnie jak inne mobilne układy, RTX 5050 będzie dostępny w różnych wariantach zróżnicowanych pod względem limitu mocy, co pozwala lepiej dopasować poziom generowanego ciepła do systemu chłodzenia konkretnego laptopa. Maksymalny limit mocy ustalono na 100 W, a w trybie Dynamic Power Boost – do 115 W.

Model GeForce RTX 5050

(wersja mobilna) GeForce RTX 5060

(wersja mobilna) GeForce RTX 5070

(wersja mobilna) GeForce RTX 5070 Ti

(wersja mobilna) GeForce RTX 5080

(wersja mobilna) GeForce RTX 5090

(wersja mobilna) Układ graficzny Blackwell GB207 Blackwell GB206 Blackwell GB206 Blackwell GB205 Blackwell GB203 Blackwell GB203 Rdzenie CUDA 2560 3328 4608 5888 7680 10 496 Rdzenie RT 20 26 36 46 60 82 Jednostki Tensor 80 104 144 184 240 328 Taktowanie b.d. 1455 - 2497 MHz 1425 - 2347 MHz 1447 - 2220 MHz 1500 - 2287 MHz 1597 - 2160 MHz Pamięć wideo 8 GB GDDR7 128-bit 8 GB GDDR7 128-bit 8 GB GDDR7 128-bit 12 GB GDDR7 192-bit 16 GB GDDR7 256-bit 24 GB GDDR7 256-bit Przepustowość pamięci 384 GB/s 384 GB/s 384 GB/s 672 GB/s 896 GB/s 896 GB/s Wydajność AI b.d. 572 TOPS 798 TOPS 992 TOPS 1334 TOPS 1824 TOPS TDP 45-100 W 45-100 W 50-100 W 60-115 W 80-150 W 95-150 W

Testy laptopa GeForce RTX 5050

W sieci pojawiły się pierwsze wyniki wewnętrznych testów producentów laptopów, które rzucają nieco światła na wydajność nowych konstrukcji.

Serwis WCCFTech zauważa, że laptop wyposażony w kartę graficzną GeForce RTX 5050 powinien być zauważalnie szybszy od modeli z GeForce RTX 4050 – odpowiednika z poprzedniej generacji. W benchmarku 3DMark Time Spy, RTX 5050 osiąga 10 269 punktów, co oznacza wynik o około 9% wyższy niż w przypadku RTX 4050. Z kolei w teście 3DMark Port Royal karta uzyskuje 6106 punktów – o 27% więcej niż poprzednik.

Ile kosztuje laptop z GeForce RTX 5050?

W polskich sklepach pojawiły się pierwsze oferty przedsprzedaży laptopów ASUS z kartą graficzną GeForce RTX 5050. Jeśli liczyliście na niskie ceny, niestety musimy was zmartwić.



Pierwsze oferty laptopów z kartami GeForce RTX 5050 (Komputronik)

Ceny najtańszych modeli ASUS V16 V3607VH, ASUS TUF Gaming F16 FX608JH oraz ASUS TUF Gaming A16 FA608UH zaczynają się od około 5500 zł – to o 1500–2000 zł więcej niż w przypadku podobnych konfiguracji z kartą GeForce RTX 4050. Są to podstawowe wersje wyposażone w procesory Intel Core 5 210H, Intel Core i5-13450HX lub AMD Ryzen 7 250, 16 GB pamięci RAM oraz dysk SSD o pojemności 512 GB. Za warianty z większą ilością pamięci RAM i pojemniejszym dyskiem trzeba dopłacić.

Kiedy karta GeForce RTX 5050 do komputerów?

Przy okazji warto wspomnieć, że w sieci pojawiły się przecieki dotyczące desktopowej wersji karty graficznej GeForce RTX 5050 – również będzie to najsłabszy przedstawiciel nowej generacji.

rozwiń

Według informacji udostępnionych przez użytkowników hongxing2020 oraz MEGAsizeGPU, NVIDIA ma oficjalnie zaprezentować ten model 1 lipca 2025 roku. Wciąż czekamy na szczegóły dotyczące jego wydajności i ceny.