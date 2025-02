GeForce RTX 5070 Ti to karta graficzna Schrödingera. Warto ją kupić?

GeForce RTX 5070 Ti ma podbić rynek wydajnych komputerów do grania. Jak jest w praktyce? Nowy model trafił do naszego rankingu, więc warto o nim powiedzieć coś więcej.

Wielu graczy i entuzjastów z niecierpliwością wyczekiwało premiery karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti. Nowy model miał zapewnić dobrą wydajność, a jednocześnie być dostępny w niższej cenie niż wydajniejsze karty z nowej generacji Blackwell – GeForce RTX 5080 i GeForce RTX 5090. Premiera już za nami, więc można pokusić się o podsumowanie.

Ranking kart graficznych – jak wypada GeForce RTX 5070 Ti?

GeForce RTX 5070 Ti bazuje na układzie graficznym NVIDIA Blackwell GB203 z 8960 jednostkami CUDA i dysponuje 16 GB pamięci GDDR7 256-bit. Pobór mocy oszacowano na 300 W.

GeForce RTX 5070 Ti to następca modeli GeForce RTX 4070 Ti i GeForce RTX 4070 Ti SUPER, jednak realnie możemy liczyć na wydajność zbliżoną do modeli GeForce RTX 4080 i GeForce RTX 4080 SUPER oraz konkurencyjnego Radeona RX 7900 XTX. Nowy GeForce pojawił się w naszym rankingu kart graficznych, więc możecie go porównać do innych modeli dostępnych na rynku.

Karta graficzna Schrödingera

GeForce RTX 5070 Ti został wydany tylko w niereferencyjnych wersjach partnerskich producentów - najtańsze warianty zostały wycenione na 3899 zł, co w teorii mogło wydawać się niezłą ofertą. Stare modele GeForce RTX 4080 i RTX 4080 SUPER są trudno osiągalne, a dostępne wersje kosztują ok 6000 zł. Konkurencyjne Radeony RX 7900 XTX to z kolei koszt ok. 4500 zł.

Wojciech Spychała w swojej recenzji zauważył jednak, że GeForce RTX 5070 Ti to karta graficzna Schrödingera – czy jest dobra przekonamy się dopiero po sprawdzeniu cen w sklepach po premierze. Niestety, dostępność karty w dniu premiery była bardzo ograniczona, a w sklepach zwykle były osiągalne droższe wersje za ok 4500 zł.

W takiej sytuacji trudno mówić, że GeForce RTX 5070 Ti jest dobrą propozycją. Musimy poczekać na poprawę dostępności karty, szczególnie tańszych modeli. Warto jednak zaznaczyć, że niedługo na rynku mają pojawić się też nowe modele konkurencji – Radeon RX 9070 i RX 9070 XT, więc czeka nas walka o klienta.