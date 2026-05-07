Konsole do gier

Biegnij do sklepu. PlayStation 5 w rewelacyjnej cenie

przeczytasz w 1 min.
Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
4 komentarzeDyskutuj z nami

Jeśli ktoś planował zakup PlayStation 5, teraz jest ku temu szczególnie dobra okazja. W Auchan wystartowała nowa promocja, dzięki której konsolę można kupić o kilkaset złotych taniej niż zwykle.

Choć PlayStation 5 ma już na rynku swoje lata, wciąż pozostaje bardzo wydajnym sprzętem do grania. Konsola bez problemu obsługuje najnowsze produkcje i jest przygotowana na uruchamianie nadchodzących tytułów, które dopiero trafią na rynek. To nadal jedna z najpewniejszych platform dla graczy, którzy chcą mieć dostęp do dużych premier przez kolejne lata.

Poza graniem PS5 pełni również funkcję domowego centrum multimedialnego. Umożliwia korzystanie z serwisów streamingowych, oglądanie filmów i seriali w wysokiej jakości, a także słuchanie muzyki, zastępując przy tym kilka osobnych urządzeń podłączonych do telewizora.

Promocja w Auchan – cena niższa o 500 zł

Auchan ruszył z urodzinową akcją promocyjną, w ramach której PlayStation 5 w wersji Digital (czyli bez napędu optycznego, z grami dostępnymi wyłącznie cyfrowo) kosztuje 1699 zł. Sklep podkreśla, że to obniżka o około 500 zł względem standardowej ceny.

Warto też pamiętać, że niedawno Sony wprowadziło podwyżki cen, przez co obecnie w wielu sklepach PS5 kosztuje nawet około 2500 zł. Tym bardziej oferta z Auchan wyróżnia się na tle rynku.

Auchan - promocja na PlayStation 5

Oferta ograniczona czasowo

Promocja obowiązuje od 7 do 13 maja i została przygotowana z okazji 30-lecia sieci Auchan. Zainteresowanie konsolą jest jednak bardzo duże, dlatego dostępność może szybko się skończyć. W praktyce oznacza to, że chętni nie powinni zwlekać z decyzją, bo sprzęt może zniknąć z półek znacznie szybciej niż zakłada harmonogram akcji.

Przeczytaj także:

Komentarze

5
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.
  • avatar
    pimpolek
    -1
    Pierwszy jestem z komentem!!!!
    • avatar
      GejzerJara
      0
      nie chcę żadnej konsoli, tym bardziej playstation. firma swoim DRM coraz bardziej traktuje nas jak śmieci. poza tym dystrybucją elektroniczną cwaniacko ukradli nam możliwość odsprzedaży gier. kiedyś jak wszystko było na zabezpieczonych CD/DVD, nie było problemu, a teraz traktują nas jak krowę, która ma dawać się doić i nie pyszczyć.
      • avatar
        Naruto1
        0
        "Biegnij do sklepu" po wersję bez napędu. A potem "gry znikajo! Stop Killing Games!". Sami sobie to robicie.
        • avatar
          glenord
          0
          kto chcial to juz dawno kupil. teraz janusze kupuja zeby odsprzedać

          Witaj!

          Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
          Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

          Połącz konto już teraz.

          Zaloguj przez 1Login