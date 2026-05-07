Biegnij do sklepu. PlayStation 5 w rewelacyjnej cenie

Jeśli ktoś planował zakup PlayStation 5, teraz jest ku temu szczególnie dobra okazja. W Auchan wystartowała nowa promocja, dzięki której konsolę można kupić o kilkaset złotych taniej niż zwykle.

Choć PlayStation 5 ma już na rynku swoje lata, wciąż pozostaje bardzo wydajnym sprzętem do grania. Konsola bez problemu obsługuje najnowsze produkcje i jest przygotowana na uruchamianie nadchodzących tytułów, które dopiero trafią na rynek. To nadal jedna z najpewniejszych platform dla graczy, którzy chcą mieć dostęp do dużych premier przez kolejne lata.

Poza graniem PS5 pełni również funkcję domowego centrum multimedialnego. Umożliwia korzystanie z serwisów streamingowych, oglądanie filmów i seriali w wysokiej jakości, a także słuchanie muzyki, zastępując przy tym kilka osobnych urządzeń podłączonych do telewizora.

Promocja w Auchan – cena niższa o 500 zł

Auchan ruszył z urodzinową akcją promocyjną, w ramach której PlayStation 5 w wersji Digital (czyli bez napędu optycznego, z grami dostępnymi wyłącznie cyfrowo) kosztuje 1699 zł. Sklep podkreśla, że to obniżka o około 500 zł względem standardowej ceny.

Warto też pamiętać, że niedawno Sony wprowadziło podwyżki cen, przez co obecnie w wielu sklepach PS5 kosztuje nawet około 2500 zł. Tym bardziej oferta z Auchan wyróżnia się na tle rynku.

Oferta ograniczona czasowo

Promocja obowiązuje od 7 do 13 maja i została przygotowana z okazji 30-lecia sieci Auchan. Zainteresowanie konsolą jest jednak bardzo duże, dlatego dostępność może szybko się skończyć. W praktyce oznacza to, że chętni nie powinni zwlekać z decyzją, bo sprzęt może zniknąć z półek znacznie szybciej niż zakłada harmonogram akcji.