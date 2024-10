Co z Gemini Live po polsku? Google ma dobre wieści

Google znosi z Gemini Live kolejne ograniczenia. Są dobre wieści dla Polaków.

Gemini Live to usługa, która pozwala na prowadzenie ze sztuczną inteligencją ciągłych i bardziej naturalnych rozmów z możliwością wchodzenia jej w słowo. To taka alternatywa dla zaawansowanego trybu głosowego w ChatGPT, choć - póki co - uboższa pod względem możliwości modulowania głosu czy wykrywania emocji.

Początkowo z Gemini Live można było rozmawiać wyłącznie po angielsku na smartfonach z Androidem i aktywnym planem Gemini Advanced za ok. 100 zł/mies. Pod koniec września Google udostępnił jednak swoją usługę za darmo, a teraz przyszła pora na zniesienie kolejnego ograniczenia.

Gemini Live z obsługą nowych języków. Co z polskim?

Lista obsługiwanych przez Gemini Live została właśnie rozszerzona o francuski, hindi, hiszpański, niemiecki oraz portugalski. Google ogłosił jednak, że w ciągu kilku tygodni będzie ich ponad 40.

Co prawda język polski nie został wymieniony z nazwy, ale warto odnotować, że sama apka Gemini obsługuje aktualnie 45 języków, w tym nasz. Jest więc mało prawdopodobne, by po dodaniu trybu Live do "ponad 40" zabrakło wśród nich polskiego. Najpewniej załapią się wszystkie.

W najbliższej przyszłości funkcja Gemini Live ma zawitać także do aplikacji Google na iOS.

Warto odnotować, że usługi Asystent Google i Gemini u niewielkiej grupy polskich użytkowników zaczęły niedawno mówić nowym, bardziej naturalnym głosem. Niewykluczone więc, że jego debiut zbiegnie się w czasie z premierą Gemini Live po polsku.