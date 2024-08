Gadu-Gadu jest z nami już 24 lata. Jeśli nadal korzystasz z polskiego komunikatora, to zapewne ucieszysz się na wieść o nadchodzących urodzinowych prezentach.

To były czasy. Gadu-Gadu niegdyś z powodzeniem służył jako coś, co można określić Messengerem dni minionych. Co istotne, komunikator nadal funkcjonuje – kończy 24 lata – a twórcy starają się przyciągnąć użytkowników.

Na czym polegał fenomen GG?

Gadu-Gadu zostało oficjalnie uruchomione 15 sierpnia 2000 roku i szybko zdobyło ogromną popularność, stając się synonimem komunikatora internetowego i głównym narzędziem komunikacji. Marka zdobyła uznanie dzięki temu, że stanowiła alternatywę dla drogich wówczas SMS-ów, oferując metodę wysyłania wiadomości.

Dewizą tego komunikatora stały się charakterystyczne logo w kształcie słoneczka, osobiste opisy, statusy dostępności, emotikony oraz dźwięki powiadomień, które na stałe wpisały się w popkulturę. Gadu-Gadu pozostaje jedną z najbardziej znanych polskich marek. Badanie przeprowadzone w lipcu bieżącego roku przez Panel Ariadna wykazało, że 91% polskich internautów rozpoznaje markę GG.

GG konsekwentnie rozwijane

Gadu-Gadu wprowadza szereg nowości, w tym system płatności między użytkownikami o nazwie GGwallet, specjalną wersję komunikatora dla firm i zespołów – GGapp, nowoczesny GG Chat przeznaczony do integracji ze stronami internetowymi oraz Asystenta AI. Od 2018 roku właścicielem marki GG ponownie jest polska spółka Fintecom S.A. z Koszalina. Firma ta aktywnie inwestuje w rozwój tej kultowej marki, stale wprowadzając nowe usługi skoncentrowane wokół Gadu-Gadu.

Obecnie Gadu-Gadu jest używane przez kilkaset tysięcy osób miesięcznie i, mimo obecności innych konkurencyjnych aplikacji, nadal służy jako platforma łącząca użytkowników o różnorodnych zainteresowaniach oraz wspiera firmy w komunikacji z klientami. Większość użytkowników komunikatora – czyli 61,3% – to osoby poniżej 35. roku życia, przy czym blisko 37% użytkowników to młodzi internauci w wieku od 16 do 25 lat. Miesięcznie przez GG przesyłanych jest ponad 150 milionów wiadomości. Większość użytkowników, bo aż 62,9%, ma aplikację Gadu-Gadu zainstalowaną na swoich smartfonach

Promocja urodzinowa

W związku z obchodami 24. rocznicy, GG wprowadziło specjalny rabat urodzinowy. Użytkownicy mogą skorzystać z 24% zniżki na zakup GG Premium, płatnej wersji komunikatora, która oferuje wiele praktycznych funkcji. Subskrybenci GG Premium mogą cieszyć się komunikatorem bez reklam, dłuższym okresem przechowywania plików, dostępem do Asystenta AI oraz nowym czatem na stronę internetową.

Aby uzyskać 24% zniżki, wystarczy użyć kodu: 24URODZINYGG podczas zakupu GG Premium na oficjalnej stronie sklepu GG. Kod jest ważny do północy w dniu urodzin, czyli do 23:59 15 sierpnia 2024 roku. Zwykła cena miesięczna to tylko 9,90 zł (lub 89 zł za rok), ale z urodzinową zniżką, cena ta obniża się o 24%.

Ciekawostki o Gadu-Gadu

W 2008 roku Gadu-Gadu umożliwiło dyskusję na orbicie okołoziemskiej. Dzięki komunikatorowi możliwa była rozmowa z astronautami na stacji kosmicznej. Załoga ISS odpowiadała na pytania, które zadawali im użytkownicy Gadu-Gadu.

Numery GG posiadało wiele gwiazd, znanych osób i instytucji, m.in. Doda, Lech Wałęsa, WOŚP, Muzeum Powstania Warszawskiego, Policja, Radio PiN i wiele wiele innych. Specjalne numery GG nadal oferowane są celebrytom i różnym instytucjom oraz firmom.

