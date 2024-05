Sony aktualizuje ofertę PS Plus. W maju subskrybentom wszystkich poziomów udostępnione zostaną aż cztery tytuły. Nie zabrakło polskiego akcentu - piekielnie mocnego, dodajmy.

W PS Plus Essential pojawią się nowe gry. Z racji tego, że wyższe poziomy usługi zachowują cechy poprzednich, to wskazane tytuły będą dostępny dla wszystkich subskrybentów PS Plus. Co przygotowała japońska korporacja tym razem?

PS Plus na ma 2024: szczegóły oferty

Mamy do czynienia z solidną ofertą. Świadczy o tym obecność jednej z najlepszych polskich gier, czyli Ghostrunner 2 (PS5). O kulisach pracy nad tym tytułem przeczytacie w naszym wywiadzie z twórcami Ghostrunner 2. Czy warto zagrać? Jeśli od gry wymagasz dynamicznej akcji zaserwowanej na cyberpunkowym talerzu, to jesteśmy w domu.

Z kolei EA Sports FC 24 (PS4, PS5), czyli “FIFA 24”, która formalnie FIFĄ nie jest, to idealna propozycja dla piłkarskich maniaków. W ofercie znajdziemy również grę Tunic (PS4, PS5), która w pewnym stopniu wzoruje się na serii The Legend of Zelda. Całość wieńczy DLC do Destiny 2, czyli Destiny 2: Lightfall (PS4, PS5). Podstawową wersję gry pobierzemy bezpłatnie z PlayStation Store.

Co, gdzie i kiedy?

Wszystkie wskazane tytuły będą dostępne do pobrania od 7 maja. Ghostrunner 2, Tunic i Destiny 2: Lightfall będą dostępne do 3 czerwca, natomiast EA Sports FC 24 do 17 czerwca.

Źródło: PlayStation Blog