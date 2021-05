Promocje z darmowymi grami potrafią zachęcić do wyboru danego sprzętu. Podobnie powinno być i tym razem – Gigabyte wystartował z nową akcją, gdzie do zgarnięcia jest gra Outriders.

Outriders to jedna z tych gier, która powinna zainteresować fanów strzelanek, zwłaszcza jeżeli chodzi loot shootery – dzieło naszego rodzimego studia People Can Fly wyróżnia się ciekawą historią, przemyślanym rozwojem postaci i różnymi poziomami świata. Gra kosztuje około 200 złotych, ale jest sposób, by zgarnąć ją za darmo.

Gigabyte rozdaje za darmo Outriders

Firma Gigabyte nawiązała współpracę z firmą Square Enix (wydawcą gry), czego efektem jest promocja dla klientów kupujących płyty główne B560, Z590 i X570, a także najnowsze monitory 4K.



Wśród płyt objętych promocją jest m.in. testowany przez nas model Gigabyte X570 Aorus Xtreme

Co zrobić żeby zgarnąć grę? Wystarczy zarejestrować się w klubie Aorus i przesłać dowód zakupu objętego promocją - kod uprawniający do bezpłatnego pobrania gry zostanie wysłany na skrzynkę e-mailową.

W promocji biorą udział m.in. sklepy Komputronik, Morele, Media Expert, RTV Euro AGD i Neonet. Ważne jednak, aby sprzęt był kupiony nie później niż 31 maja 2021 roku, a zgłoszenie przesłane maksymalnie do 30 czerwca 2021 roku. Regulamin akcji i pełną listę kwalifikujących się produktów znajdziecie tutaj.

Źródło: Gigabyte

