Co jest lepsze od promocji na Samsung Galaxy Z Fold 2 5G? Dwie promocje, które się ze sobą łączą i pozwalają zaoszczędzić jeszcze więcej.

Spada cena Galaxy Z Fold 2 5G

Nie ulega wątpliwości, że Galaxy Z Fold 2 5G to obecnie jeden z najciekawszych i najlepszych składanych smartfonów na rynku. Chociażby z naszej recenzji możecie dowiedzieć się, że ma wiele zalet, a wśród mniej licznych wad na pierwszy plan wysuwa się niestety cena. Sytuacja z tym związana zaczyna się jednak poprawiać.

W większości sklepów pojawiają się kolejne przeceny. I to nie byle jakie, bo w wysokości 1300 złotych. Biorąc pod uwagę to, z jakiego poziomu schodzimy, aktualnie cena tego smartfona kształtuje się na poziomie 6599 złotych. Owszem, to wciąż bardzo dużo, ale też nie jest jedynie kosmetyczny rabat, a taki, który da się odczuć. A dla zainteresowanych tym urządzeniem jest jeszcze jedna dobra informacja.

Galaxy Z Fold 2 5G taniej o nawet 2300 zł

Producent wystartował ostatnio z kolejną odsłoną akcji Samsung Odkup, którą objęte zostały Galaxy Z Flip 5G oraz omawiany Galaxy Z Fold 2 5G. W przypadku pierwszego z wymienionych można liczyć na rabat do 700 złotych, przy drugim aż do 1000 złotych. Łatwo zatem podliczyć, że w najlepszym wypadku można kupić Galaxy Z Fold 2 5G taniej o 2300 złotych.

Niewtajemniczonym przypomnijmy, że akcja Samsung Odkup polega na oddaniu swojego starego smartfona w zamian właśnie za rabat na coś nowego. Więcej można dowiedzieć się na oficjalnej stronie producenta. Jednocześnie warto podkreślić, że z oferty da się skorzystać nie tylko tam, ale też u niektórych partnerów handlowych, np. w sieci Media Expert.

Czy trzeba się pośpieszyć? Niestety tak, ponieważ oferta jest ograniczona czasowo, obowiązuje do 18 maja.

Źródło: samsung

