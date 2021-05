Pine daleko do miana wielkiego hitu, ale niektórzy bawili się przy tym tytule całkiem dobrze. Możecie sprawdzić, czy i Wam się spodoba.

Pine za darmo na Epic Games Store

I nie będzie tu o namawiania kogokolwiek do zakupu. Pine to kolejna gra, jaką w ramach swojej cyklicznej akcji rozdaje Epic Games Store. Jak zawsze mówimy tu o ofercie, dzięki której przypisana do konta gra zostanie tam już na stałe. Warunek jest tylko jeden - trzeba wyrobić się w określonym czasie. W tym przypadku do 13 maja do godziny 17:00 polskiego czasu.

Co można powiedzieć o rozgrywce? Twórcy ze studia Twirlbound przedstawiają Pine jako przygodową grę akcji. Przygotowany został tu otwarty świat, w którym zadaniem gracza jest nie tylko eksploracja w poszukiwania miejsca do osiedlenia się, ale też wytwarzanie przedmiotów i handel. To jednak nie wszystko, bo jednocześnie trzeba walczyć (dosłownie) o przeżycie, co w świecie zdominowanym przez oryginalną faunę i florę wcale nie jest takie proste.

W przyszłym tygodniu można spodziewać się The Lion's Song

Premiera Pine miała miejsce w 2019 roku, nie jest to zatem szczególnie wiekowa produkcja. Średnia ocen z recenzji wersji PC nie osiągnęła 70%, ale też nie było ich szczególnie dużo. Teraz można wyrobić sobie o Pine własne zdanie, bez wydawania pieniędzy.

W przyszłym tygodniu Epic Games Store będzie rozdawał fabularną przygodówkę The Lion's Song przygotowaną przez Mi'pu'mi Games.

Źródło: epicgames

