AMD wie jak przekonać do wyboru swoich podzespołów. Producent przygotował atrakcyjną promocję, która ma zachęcić graczy do zakupu… gotowców.

Na samym początku warto wyjaśnić - sytuacja na rynku kart graficznych nie sprzyja, więc jednym z sensownych rozwiązań rzeczywiście może być zakup gotowego komputera. Warto tutaj rozważyć zestawy z procesorem Ryzen i kartą graficzną Radeon – przy takiej konfiguracji gracze będą mogli zgarnąć za darmo grę DiRT 5.

Darmowa gra DiRT 5 do komputerów do gier

Producent przygotował promocję, w której kupujący gotowe zestawy komputerowe będą mogli otrzymać kod uprawniający do bezpłatnego pobrania gry DiRT 5. Najnowsze dzieło Codemasters zebrało bardzo dobre oceny recenzentów, a do tego wyróżnia się efektowną oprawą graficzną (m.in. obsługą Ray Tracingu), co pozwoli wykorzystać potencjał nowych kart graficznych.

Akcja obejmuje konfiguracje z procesorami Ryzen 7 3700X, Ryzen 7 3800X, Ryzen 7 3800XT, Ryzen 9 3900X, Ryzen 9 3900XT, Ryzen 9 3950X, Ryzen 7 5800, Ryzen 7 5800X, Ryzen 9 5900, Ryzen 9 5900X i Ryzen 9 5950X oraz kartami graficznymi Radeon RX 570, Radeon RX 580, Radeon RX 6700 XT, Radeon RX 6800, Radeon 6800 XT i Radeon RX 6900 XT.

Warto jednak zaznaczyć, że o komputerach objętych promocją decydują już konkretne sklepy (warto zatem przed zakupem upewnić się, do których zestawów jest dodawana gra). W naszym w akcji birze udział m.in. Morele i Sferis.

Promocja potrwa do 19 czerwca 2021 roku (lub do wyczerpania kodów), a otrzymany kod należy wykorzystać do 24 lipca 2021 roku. Regulamin i wszystkie niezbędne informacje znajdziecie tutaj.

Źródło: AMD, Morele, Sferis

