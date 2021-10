Coraz większymi krokami zbliża się premiera procesorów Intel Alder Lake, a także przeznaczonych pod nie płyt głównych Intel Z690. Do sieci wyciekło zdjęcie modelu Gigabyte Z690 Aorus Elite AX DDR4 – konstrukcja zaskoczy nie tylko designem, ale też funkcjonalnością.

Modele Intel Z690 to całkowicie nowe konstrukcje, które są projektowane z myślą o procesorach Intel Core 12. generacji (Alder Lake-S) pod gniazdo LGA 1700. Płyty wprowadzają wsparcie dla magistrali PCI-Express 5.0, a w lepszych modelach doczekamy się też obsługi nowych pamięci DDR5 (w tańszych nadal będą to starsze moduły DDR4).

Wiemy, że główni partnerzy Intela już są przygotowani do premiery nowej platformy i wprowadzą co najmniej po kilka płyt Z690 (później powinny pojawić się też inne modele - H670, B660 i H610). Czego można się spodziewać? Użytkownik 9550pro opublikował na swoim Twitterze zdjęcie opakowania modelu Gigabyte Z690 Aorus Elite AX DDR4 (to wersja na chiński rynek, ale najprawdopodobniej taki sam model pojawi się też w Europie).

Gigabyte Z690 Aorus Elite AX DDR4 – ujawniono zdjęcie płyty głównej LGA 1700

Gigabyte Z690 Aorus Elite AX DDR4 to model ze średnio-niższej półki, który został zaprojektowany z myślą o graczach i entuzjastach. Producent postawił na czarno-srebrną kolorystykę oraz rozbudowane chłodzenie sekcji zasilania, dysków M.2 i chipsetu – taki design na pewno przyciągnie uwagę potencjalnych klientów.

Płyta została wyposażona w podstawkę LGA 1700 i cztery banki pamięci DDR4 DIMM. Uwagę zwraca mocna, 19-fazowa (16 faz dla procesora, 1 faza VCCDT i 2 fazy VCCAUX) sekcja zasilania z mosfetami o obciążalności 70A.

Do dyspozycji oddano jedno złącze PCI-Express 5.0 x16 dla karty graficznej, a także dwa sloty PCI-Express x16 (najprawdopodobniej z ograniczoną przepustowością). Dla dysków przewidziano natomiast osiem gniazd SATA i aż cztery sloty M.2 (wszystkie schowano pod dużym radiatorem).

Na tylnym panelu wyprowadzono m.in. osiem portów USB (w tym jeden USB typ C), wyjścia HDMI i DisplayPort, a także złącza audio – dwa mini jack i jedno optyczne S/PDIF. Za łączność odpowiada standardowa karta sieciowa LAN i bezprzewodowy moduł Wi-Fi 6.

Więcej szczegółów o płycie Gigabyte Z690 Aorus Elite AX DDR4 (a także innych modelach Z690) powinniśmy poznać 4 listopada – według nieoficjalnych informacji, to właśnie wtedy ma zadebiutować nowa platforma Intela. Nie wiemy jak Wy, ale my już nie możemy się doczekać :).

Źródło: Twitter @ 9550pro