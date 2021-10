Planujecie zakup nowego komputera do gier? Jeśli tak, to właśnie jest do tego bardzo dobra okazja – firma MSI ruszyła z nową promocją, gdzie można odzyskać część poniesionych kosztów.

MSI zwraca pieniądze za podzespoły dla graczy

Nowa promocja CashBack obejmuje płyty główne Z590 i B560 (także w zestawie z procesorami Intel Core 10. i 11. generacji), chłodzenia wodne AiO, wentylatory, zasilacze, obudowy, a nawet… fotele gamingowe.

Płyty główne MSI Z590/B560

MSI MEG Z590 Godlike – 365 zł

MSI MEG Z590 Ace - 320 zł

MSI MEG Z590 Ace Gold Edition - 320 zł

MSI MEG Z590 Unify - 275 zł

MSI MEG Z590I Unify - 275 zł

MSI MPG Z590 Gaming Carbon WIFI - 205 zł

MSI MPG Z590 Gaming Force - 205 zł

MSI MPG Z590 Gaming Edge WIFI - 205 zł

MSI MEG Z590M Gaming Edge WIFI - 205 zł

MSI MPG Z590 Gaming PLUS - 205 zł

MSI MAG Z590 Tomahawk WIFI - 185 zł

MSI MAG Z590 Torpedo - 185 zł

MSI Z590 PRO WIFI - 90 zł

MSI Z590 A PRO – 90 zł

MSI MPG B560I Gaming Edge WIFI - 115 zł

MSI MAG B560 Tomahawk WIFI - 115 zł

MSI MAG B560 Torpedo - 115 zł

MSI MAG B560M Mortar WIFI - 90 zł

MSI MAG B560M Mortar - 90 zł

MSI MAG B560M Bazooka - 90 zł

MSI B560M PRO-VDH WIFI - 45 zł

MSI B560M PRO VDH – 45 zł

Chłodzenia wodne/wentylatory

MSI MEG CoreLiquid S360 – 135 zł

MSI MEG CoreLiquid S280 – 135 zł

MSI MPG CoreLiquid K360 – 135 zł

MSI MPG CoreLiquid K240 – 135 zł

MSI MAG CoreLiquid 360R - 45 zł

MSI MAG CoreLiquid 280R - 45 zł

MSI MAG CoreLiquid 240R – 45 zł

MSI MAG CoreLiquid C360 - 90 zł

MSI MAG CoreLiquid C280 - 90 zł

MSI MAG CoreLiquid C240 – 90 zł

MSI MEG Silent Gale P12 – 45 zł

Zasilacze

MSI MPG A850GF - 90 zł

MSI MPG A750GF - 90 zł

MSI MPG A650GF - 45 zł

MSI MAG A650BN - 45 zł

MSI MAG A550BN – 45 zł

Obudowy PC

MSI MPG Sekira 500X - 185 zł

MSI MPG Sekira 500G - 185 zł

MSI MPG Sekira 500P - 185 zł

MSI MPG Sekira 100R - 90 zł

MSI MPG Sekira 100P - 90 zł

MSI MPG Gungnir 110M - 90 zł

MSI MPG Gungnir 110R - 90 zł

MSI MPG Gungnir 111M - 90 zł

MSI MPG Gungnir 111R - 90 zł

MSI MPG Velox 100R - 90 zł

MSI MPG Velox 100P Airflow - 90 zł

MSI MPG Quietude 100S - 90 zł

MSI MAG Vempiric 300R - 90 zł

MSI MAG Vempiric 300R Pacific Blue - 90 zł

MSI MAG Vempiric 300R Midnight Green – 90 zł

Fotele gamingowe

MSI MAG CH110 - 185 zł

MSI MAG CH120 - 135 zł

MSI MAG CH120 X - 135 zł

MSI MAG CH120 I - 135 zł

MSI MAG CH130 X - 230 zł

MSI MAG CH130 I Repeltek Fabrid - 230 zł

MSI CH130 I Fabric - 230 zł

MSI CashBack – jak otrzymać zwrot gotówki?

Nowa promocja MSI pozwala mocno obniżyć cenę zakupu nowego komputera – patrząc na to co się dzieje na rynku, może być to solidnym argumentem właśnie za wybraniem sprzętu tajwańskiego producenta.

Promocja obejmuje sprzęt kupiony od 4 października do 30 listopada 2021 roku - wśród sklepów biorących udział w akcji jest m.in. Media Expert i Sferis. Aby odebrać pieniądze, należy zarejestrować produkt oraz przesłać dowód zakupu i zdjęcie etykiety z numerem seryjnym (o zwrot można ubiegać się dopiero po 14 dni od zakupu). Szczegóły znajdziecie na stronie organizatora.

Źródło: MSI