Czekaliśmy, czekaliśmy i się doczekaliśmy! EVGA przygotowała pierwszą płytę główną pod procesory AMD Ryzen – model X570 DARK to propozycja dla entuzjastów, którzy pasjonują się ekstremalnym podkręcaniem sprzętu.

Jak pewnie pamiętacie, pierwsze informacje o płycie EVGA X570 DARK pojawiły się jeszcze przed wakacjami. Zainteresowani konstrukcją musieli uzbroić się w cierpliwość, ale dotarliśmy do zdjęć nowego mobasa i w końcu możemy zaprezentować jego finalną wersję. A było na co czekać!

EVGA X570 DARK – płyta główna do ekstremalnego podkręcania procesorów AMD

EVGA X570 DARK pod względem budowy przypomina model EVGA Z590 DARK, a więc odpowiednik pod najnowsze procesory Intel. Uwagę zwraca nietypowe ułożenie elementów na laminacie, które powinno przełożyć się na lepsze możliwości podkręcania sprzętu (zwłaszcza to ekstremalne – z ciekłym azotem w roli głównej).



EVGA X570 DARK wyróżnia się obróconym układem podstawki, banków pamięci i sekcji zasilania - taki układ elementów ma przełożyć się na lepsze możliwości podkręcania (zwłaszcza tego ekstremalnego)



Uwagę zwraca też równoległe ułożenie gniazd zasilania ATX12V 24-pin i EPS12V 8-pin

Na powiększonym laminacie E-ATX przewidziano podstawkę AM4 pod procesory Ryzen 3000 i Ryzen 5000 oraz dwa banki pamięci DDR4 DIMM – według specyfikacji, pozwolą one na obsługę dwóch modułów o taktowaniu do 4800 MHz (po OC).

Jak przystało na płytę główną do ekstremalnego podkręcania, nie mogło zabraknąć mocnej sekcji zasilania. Producent zastosował 17-fazowy, cyfrowy układ VRM, który jest chłodzony dwoma masywnymi radiatorami z dwoma małymi wentylatorkami. Doświadczonych overclockerów powinny zainteresować też specjalne dodatki (m.in. wyświetlacze diagnostyczne, przyciski, przełączniki oraz punkty pomiarowe ProbeIT).



Pod ogromnym radiatorem z logo EVGA znalazły się dwa sloty M.2 dla superszybkich dysków SSD PCIe 4.0 x4

Dla kart rozszerzeń przewidziano dwa sloty PCI-Express 4.0 x16 (mogą one działać w trybie x8/x8) i jeden PCI-Express 4.0 x1. Jeżeli chodzi o złącza na dyski, udostępniono osiem gniazd SATA 6 Gb/s i dwa sloty M.2 PCIe 4.0 x4 (schowano je pod dużym radiatorem z logo EVGA).



Na tylnym panelu nie znajdziemy żadnych wyjść wideo dla zintegrowanej grafiki. Znajdziemy za to port PS/2, który przyda się przy ekstremalnym podkręcaniu

Jeżeli chodzi o tylny panel, też jest „na wypasie”. Producent wyprowadził tutaj m.in. gniazdko PS/2, dwa porty USB 3.0, cztery porty USB 3.1 10 Gb/s typ A i jeden port USB 3.1 10 Gb/s typ C, a także dwie karty sieciowe 2.5G LAN i bezprzewodową Wi-Fi 6/BT5.2. Za dźwięk odpowiada 8-kanałowy kodek Reakltek ALC1220 w wersji EVGA NU Audio (wzbogacony o dodatkowe kondensatory).

EVGA X570 DARK - specyfikacja:

podstawka: AMD AM4

banki pamięci RAM: 2x DDR4 4800 MHz

sloty PCIe: 2x PCIe 4.0 x16, PCIe 4.0 x4

sloty M.2: 2x M.2 PCIe 4.0 x4

sloty SATA: 8x SATA 6 Gb/s

audio: Realtek ALC1220

sieć: 2x 2.5G LAN, Wi-Fi 6/BT5.2

tylny panel: PS/2 2x USB 3.0 4x USB 3.1 10 Gb/s 1x USB 3.1 typ C 10 Gb/s 2x RJ45 2x antena Wi-Fi 6x audio przycisk restartowania ustawień BIOS



Na co stać płytę główną EVGA X570 DARK?

Co prawda sklepowa premiera płyty przed nami, ale Vince „kingpin” Lucido (overclocker współpracujący z firmą EVGA) już miał okazję sprawdzić możliwości przedprodukcyjnego egzemplarza.

Overclockerowi udało się m.in. podkręcić procesor AMD Ryzen 9 5900X do 5848 MHz (co klasyfikuje się jako nowy rekord świata). Pamięci przetaktowano do 5000 MHz w trybie asynchronicznym (CL14-13-12-21).

Bardzo dobre wyniki można osiągnąć też na platformie Ryzen 5000G. Model Ryzen 3 5300G udało się przyspieszyć do 5573 MHz. Pamięci pracowały tutaj w trybie synchronicznym z taktowaniem 5000 MHz (CL14-13-11-21).

EVGA X570 DARK zapowiada się jako jedna z najlepszych płyt głównych do ekstremalnego podkręcania procesorów AMD. Cena jeszcze nie została ujawniona, ale po takim sprzęcie nie powinniśmy się spodziewać niczego taniego.

Źródło: EVGA, Facebook @ Vince Lucido