Gigantyczna pompa ciepła na Śląsku. Umieszczą ją w kopalni

W kopalni Mysłowice-Wesoła ma powstać pompa ciepła o mocy 2 MW. Na mocy współpracy Polskiej Grupy Górniczej i Dalkia Polska Energia zamontowana zostanie pompa typu "woda-woda". Urządzenie zainstalowane zostanie w budynku dzierżawionym od PGG. Lokalizacja została wybrana ze względu na bliskość rurociągów wody dołowej, sieci cieplnej oraz rozdzielni elektrycznej. Woda o temperaturze ok. 25 stopni Celsjusza, wypompowywana z głębokości 655 m, będzie służyć jako dolne źródło ciepła.

Pompa ciepła w kopalni

Jak przytacza PAP, proces technologiczny rozpoczyna się od pobrania energii z dolnego źródła w parowniku. Czynnik roboczy, po sprężeniu w sprężarce, osiąga wysoką temperaturę i ciśnienie, a następnie przekazuje ciepło do wody sieciowej w skraplaczu. Po oddaniu ciepła czynnik roboczy rozpręża się, a cykl zaczyna się od nowa.

Zawarta umowa określa kierunki współpracy i podkreśla wzajemne korzyści z inwestycji. Projekt pozwoli na ograniczenie emisji dwutlenku węgla o 1319 ton rocznie oraz oszczędność energii końcowej na poziomie 5260 MWh. Wiceprezes PGG ds. produkcji, Marek Skuza, zaznacza, że projekt wpisuje się w europejską zieloną transformację i jest kluczowy dla spółki. Prezes Dalkii Polska Energia, Konrad Borowski, podkreśla, że spółka dąży do redukcji emisji i odejścia od węgla do 2029 r. "Najbardziej ekologiczna energia to ta niezmarnowana" - ocenia Borowski. Inwestycja ma zostać ukończona w trzecim kwartale 2026 r.