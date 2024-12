Zmiany w Czystym Powietrzu. Tego paliwa już nie użyjesz

Program Czyste Powietrze czekają istotne zmiany. Po przerwie, która ma skończyć się 31 marca 2025 r., nie będzie można pozyskać dopłat do kotłów gazowych. Najpopularnijesze paliwo wypada z programu.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił zmiany w programie Czyste Powietrze, które wejdą w życie po wznowieniu przyjmowania wniosków 31 marca 2025 r. Jak podaje PAP, najważniejszą zmianą jest rezygnacja z dofinansowania do kotłów gazowych. Wprowadzone zostaną też inne zmiany. Będą one dotyczyć audytów energetycznych. W ich miejsce wprowadzony zostanie system ocen dokonywanych przez ekspertów na miejscu.

Prezes NFOŚiGW, Dorota Zawadzka-Stępniak, podkreśliła, że kluczowym elementem inwestycji będzie podniesienie standardu energetycznego budynku. Wiceprezes Robert Gajda dodał, że minimalnym wymaganiem będzie osiągnięcie zużycia energii końcowej na poziomie 120 kWh/m kw./rok. Osoby, które już zakupiły kotły gazowe, ale nie mogły ich rozliczyć z powodu zawieszenia programu, będą miały taką możliwość w okresie przejściowym. Termomodernizacje przeprowadzone w przyszłości będą wykluczać możliwość skorzystania z ogrzewania gazowego.

NFOŚiGW przedstawił propozycję nowego brzmienia programu, która jest obecnie przedmiotem konsultacji. Potrwają one do 27 grudnia 2024 r. W pierwszym etapie konsultacji uczestniczyło ponad 200 przedstawicieli różnych sektorów, w tym organizacji pozarządowych i samorządów. Nowe regulacje mają na celu wyeliminowanie możliwości nadużyć związanych z audytami energetycznymi, które można było kupić przez internet.

Zmiany w finansowaniu i kontrolach

Fundusz planuje zwiększenie liczby kontroli u beneficjentów i wykonawców. Progi dochodowe i limity kosztów zostaną zaktualizowane z uwagi na inflację. Wykonawcy będą musieli posiadać ubezpieczenie OC, a poziom prefinansowania spadnie z 50 do 20 proc. Co więcej, środki będą trafiać na konto celowe beneficjenta, a nie jak teraz na konto wykonawcy.

NFOŚiGW zamierza rozszerzyć grono operatorów programu, w pierwszej kolejności będą to gminy. Zachęty finansowe dla gmin wzrosną, co ma zwiększyć ich udział w programie. W dalszej kolejności operatorami mogą zostać inne podmioty, jak organizacje pozarządowe, nie będą nimi jednak wykonawcy usług.

Wiceminister klimatu Krzysztof Bolesta zaznaczył, że zmiany mają na celu poprawę bezpieczeństwa i efektywności programu. Prezes Zawadzka-Stępniak dodała, że celem jest ochrona przed "rachunkami grozy". Program Czyste Powietrze, największy w Polsce projekt antysmogowy, ma na celu wsparcie właścicieli domów jednorodzinnych w wymianie nieekologicznych źródeł ciepła i poprawie efektywności energetycznej budynków.

Niedawno program Czyste Powietrze został zawieszony. Wynikało to z konieczności jego przebudowy. Obecnie program ma problemy z finansowaniem. Odcięcie sie od gazu może w dużej mierze zredukować wydatki na termomodernizację. Według statystyk do tej pory złożono ponad 234 tys. wniosków o dofinansowanie do zakupu i montażu kotłów gazowych. Dla porównania - o dofinansowanie gruntowych lub wodnych pomp ciepła wnioskowało mniej niż 20 tys. osób, dla pomp powietrznych było to ponad 211 tys. wniosków, dla kotłów węglowych ponad 55 tys. wniosków, a dla kotłów na biomasę 148 tys.