Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD) planuje rozbudować sieć fotoradarów, odcinkowych pomiarów prędkości i monitoringu przejazdów kolejowych. Wkrótce przy polskich drogach możemy zobaczyć też mobilne fotoradary Vitronic.

Fotoradary przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa na drogach, ponieważ skutecznie odstraszają kierowców od przekraczania dozwolonych prędkości. Ich obecność zwiększa świadomość konsekwencji łamania przepisów ruchu drogowego, co przekłada się na zmniejszenie liczby wypadków i kolizji.

Niedawno na polskich drogach pojawiły się supernowoczesne modele Mesta Fusion RN. Na tym jednak nie koniec. Jak informuje Rzeczpospolita, Główny Inspektorat Transportu Drogowego planuje rozbudować sieć fotoradarów, odcinkowych pomiarów prędkości i monitoringu przejazdów kolejowych.

Na co pozwala fotoradar Vitronic?

Główny Inspektorat Transportu Drogowego jest zainteresowany zakupem mobilnych fotoradarów, które można postawić w dowolnym punkcie.

Jakie urządzenia kupi GITD? Na drodze S7 pod Warszawą zaprezentowano mobilny fotoradar Vitronic. Urządzenie jest transportowane w futurystycznej, nieoznakowanej przyczepie, więc na pierwszy rzut oka może wyglądać niepozornie.

Vitronic sprawdzi się w newralgicznych miejscach, gdzie trzeba poprawić bezpieczeństwo na drogach. Fotoradar wyposażono w mechanizm pomiaru prędkości, ale pozwala też na egzekwowanie opłat i rozpoznawanie tablic rejestracyjnych. Co ważne, urządzenia oferuje zdalny dostęp do systemu, a przy tym wykorzystuje bezprzewodową transmisję danych. Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić dodatkowy personel do obsługi urządzenia.

Warto dodać, że fotoradar jest wyposażony w niezależny system zasilania akumulatorowego, który umożliwia nieprzerwaną pracę przez kilka dni (w razie potrzeby można je wymienić na miejscu). Obudowa została zabezpieczona przed wandalami.

Polska zainteresowana zakupem mobilnych fotoradarów

Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego potwierdził, że Polska jest zainteresowana zakupem takich fotoradarów i nawet podał przykłady ich zastosowania.

„Jesteśmy zainteresowani zakupem takich urządzeń. Na przykład po 1 września stawiałbym takie przyczepy urządzenia w okolicy szkół, żeby przypomnieć kierowcom, że dzieci rozpoczynają naukę.” – powiedział Tomasz Połeć, zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Obecnie trwają analizy dotyczące najlepszych miejsc na instalację nowych fotoradarów. Zgłoszenia o potrzebie ich montażu pochodzą nie tylko od służb policyjnych, ale również od mieszkańców i samorządowców. Podkreślono również, że urządzenia te będą stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, co oznacza, że znajdą się w odpowiednio oznakowanych lokalizacjach. Zakup urządzeń byłby sfinansowany z środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

