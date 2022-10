Wszystko wskazuje na to, że opóźnień premiery God of War Ragnarök już nie będzie. Wyczekiwana produkcja wreszcie zostanie oddana w ręce graczy.

God of War Ragnarök uzyskał status gold

Chyba nikomu nie trzeba bliżej przedstawiać God of War Ragnarök. Mowa przecież o kolejnej odsłonie doskonale znanej serii, ale również jednej z najbardziej wyczekiwanych gier tego roku. Tego, bo pierwotnych planów nie udało się zrealizować, ale z ostatnimi najwyraźniej będzie inaczej.

Twórcy pochwalili się, iż God of War Ragnarök uzyskał status gold. To oznacza, że prace nad grą zostały zakończone i jest gotowa do rynkowego debiutu.

Kiedy premiera God of War Ragnarök?

Jak przypomniano, God of War Ragnarök zostanie oddany w ręce graczy 9 listopada. Warto pamiętać, że gra będzie dostępna nie tylko na PlayStation 5, ale także na PlayStation 4. Oczywiście na poprzedniej generacji trzeba będzie liczyć się z gorszą oprawą wizualną.

Biorąc pod uwagę jakość poprzednich odsłon tej serii trudno mieć wątpliwości co do tego, że sprzedaż będzie liczona w dziesiątkach milionów egzemplarzy. Nie brakuje również graczy liczących na to, że nowe przygody Kratosa i Atreusa zostaną udostępnione także w wersji PC. Wzorem God of War z 2018 roku.

Źródło: @SonySantaMonica