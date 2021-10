Spragnieni nowych materiałów z God of War Ragnarök? Ostatnio nie mamy ich w nadmiarze, ale dziś coś się pojawiło. Nie tylko do oglądania, ale również do posłuchania.

Zwiastun God of War Ragnarök po polsku

Od razu wyjaśnijmy, to nie deja vu. Niektórzy mogą znać już poniższy materiał wideo, ponieważ był on prezentowany na jednym z pokazów wchodzących w skład cyklu PlayStation Showcase. Po co zatem zawracać sobie nim głowę ponownie? Tym razem możemy bowiem posłuchać, jak Kratos i Atreus będą brzmieli w pełnej polskiej wersji językowej. Rodzimy oddział PlayStation pochwalił się próbką dubbingu.

Kiedy premiera God of War Ragnarök?

Grono graczy czekających na premierę God of War Ragnarök jest naprawdę spore, to w końcu kolejna odsłona jednej z najbardziej cenionych serii dedykowanych konsolom PlayStation. Warto przypomnieć w tym miejscu, że ostatecznie nadchodząca gra zadebiutuje nie tylko na PlayStation 5, ale również na PlayStation 4. Sony zdecydowało się zmienić pierwotne założenia, zresztą nie tylko co do tego tytułu. Oczywiście na sprzęcie poprzedniej generacji trzeba będzie liczyć się z gorszą oprawą, ale akurat omawianego tu dubbing to nie dotyczy.

Niestety trzeba uzbroić się jeszcze w trochę cierpliwości, bo God of War Ragnarök to jedna z gier, których premiera została opóźniona. Jakiś czas temu potwierdzono pojawiające się plotki i zapowiedziano, że God of War Ragnarök zostanie udostępniony dopiero w przyszłym roku. Na dokładny termin cały czas czekamy.

