Takiej promocji od Pana Epica, to chyba mało kto się spodziewał. Tym razem przyjdzie nam odebrać dwie produkcje: grę strategiczną i jedną z najlepszych gier z gatunku souls-like.

Nioh: Complete Edition do odebrania za darmo

Z czystym sumieniem można przyznać, że koło ostatnich promocji na Epic Games Store trudno przejść obojętnie. Nie tak dawno bowiem mogliśmy odebrać za darmo Saints Row: The Third Remastered. Teraz natomiast przyszła kolej na produkcję z gatunku souls-like i to jeszcze w edycji kompletnej. Mowa oczywiście o Nioh: Comeplete Edition. Nioh to gra RPG akcji, za którą odpowiada Team Ninja (twórcy, chociażby Ninja Gaiden). Akcja gry natomiast rozgrywa się w feudalnej Japonii. Edycja kompletna zawiera podstawową wersję gry oraz trzy DLC. Zwiastun Nioh: Complete Edition możecie obejrzeć poniżej:

Sheltered do odebrania za darmo

Druga produkcja na pewno ucieszy fanów strategii w klimacie post-appo. Sheltered, bo o tej grze mowa, to strategia z gatunku survival, w której naszym zadaniem jest zadbać o ochronę naszej rodziny w ponurym, postapokaliptycznym świecie. Jak to w przypadku gier survivalowych bywa, nie obejdzie się bez gromadzenia surowców oraz monitorowania szeregu danych takich jak choroby, stan techniczny schronu, czy stan psychiczny członków naszej rodziny. Promocja kończy się 16 września o 17:00 czasu polskiego.

Jeśli natomiast chodzi o następne darmówki, to Epic tym razem postanowił ich nie ukrywać i od przyszłego tygodnia będziemy mogli odebrać Speed Brawl i Tharsis.

Zadowoleni z udostępnionych produkcji? Dajcie znać w komentarzach, czy skusicie się na którąś z dostępnych gier!

Źródło: Epic Games Store