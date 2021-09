Jeśli Sony chciało rozpocząć pokaz PlayStation Showcase 2021 od mocnego uderzenia, to chyba się udało. Star Wars: Knights of the Old Republic doczeka się odświeżonej wersji.

Powstaje Star Wars: Knights of the Old Republic Remake

Spotkaliście się z określeniem „PS5 the remake”? Niby można by użyć go także teraz, ale chyba mało kto podciągałby to pod negatywne skojarzenia. Nie brakuje w ostatnim czasie odświeżanych gier sprzed lat, niektórzy mają ich już trochę dość. Tyle tylko, że tym razem mowa o Star Wars: Knights of the Old Republic.

To właśnie ten tytuł doczeka się remake'u, a dla wielu graczy jest jednym z najlepszych wśród wszystkich osadzonych w tym popularnym uniwersum. Sony pokazało krótki materiał wideo, który określono mianem zwiastuna. Nie liczcie jednak na wiele.

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake pierwszy zwiastun

Nowe stare Star Wars: Knights of the Old Republic na PS5

Nie wypada twierdzić, że poznaliśmy konkrety. W zasadzie można odnotować jedynie tyle, że remake opracowuje studio Aspyr. Pewna jest póki co tylko jedna platforma docelowa - konsole PlayStation 5. Być może kolejne zostaną ujawnione w późniejszym terminie. No bo co, brak wersji na Xbox? Byłoby to nieco przewrotne (pozdrowienia dla pamiętających losy oryginału).

Źródło: PlayStation