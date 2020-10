Premiera Godfall odbędzie się za nieco ponad miesiąc. Twórcy zauważalnie przyśpieszają z publikowaniem materiałów promujących ten tytuł, a zdania graczy nadal są mocno podzielone.

Godfall nabrał kształtów, ale niektórzy nadal narzekają

Po raz pierwszy o Godfall usłyszeliśmy jeszcze pod koniec zeszłego roku. Nie sposób było przejść obok zapowiedzi obojętnie, w końcu to właśnie Godfall mógł pochwalić się mianem pierwszej oficjalnie potwierdzonej gry na PlayStation 5. Nie wystarczyło to jednak do wywołania fali entuzjazmu, ponieważ pokazane wtedy materiały wyglądały kiepsko biorąc pod uwagę możliwości nowej generacji konsol.

Z czasem pojawiały się kolejne fragmenty rozgrywki i było już lepiej. Dziś do sieci trafił jeszcze jeden materiał prezentujący Godfall w akcji. I nawet jeśli już nie odrzuca od tego tytułu to wciąż trudno też mówić o efekcie wow. Nie brakuje graczy chłodno spoglądających na to, co pokazuje studio Counterplay Games. Jak podoba się Wam?

Godfall zadebiutuje wraz z PlayStation 5

W ostatnim czasie twórcy Godfall podali dokładną datę premiery, a tym samym potwierdzili przypuszczenia, iż gra będzie jednym z tytułów startowych PlayStation 5.

Tego samego dnia, czyli 12 listopada, Godfall trafi również na PC (tylko w Epic Games Store).

Pokazano również już intro (widoczne powyżej), aczkolwiek czekających na Godfall bardziej zainteresować mogą wzmianki mówiące nam, iż nie obejdzie się tutaj bez stałego połączenia z internetem. Dla niektórych to wciąż pewna niedogodność. Brak trybu offline szerzej komentuje się zwłaszcza przy produkcjach nastawionych na kampanię, a właśnie takową jest Godfall. Poza kampanią zaoferuje jeszcze tryb kooperacji dla maksymalnie 4 graczy.

Godfall is not a service game, but does require an internet connection to play. — Godfall (@PlayGodfall) October 2, 2020

Źródło: twitter - @PlayGodfall

