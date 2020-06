Godfall od samego początku nie wywoływał wielkich emocji i wygląda na to, że nic się w tym względzie nie zmieni. Również najnowsze materiały spotykają się ze stosunkowo chłodnym przyjęciem.

Godfall nie porywa, Sony się z nim nie afiszuje

Być może niektórzy pamiętają, iż o Godfall wspominaliśmy jeszcze pod koniec zeszłego roku. Było to o tyle istotne, iż to właśnie Godfall zyskał miano pierwszej gry zapowiedzianej na PlayStation 5. Pokazany wtedy krótki zwiastun nie porywał, ale też nie zdradzał szczególnie wiele odnośnie rozgrywki. Teraz można jednak przyjrzeć się nieco konkretniejszym materiałom.

Podczas prezentacji PC Gaming Show 2020 światło dzienne ujrzał gameplay. Wprawdzie trudno nazywać go szczególnie obszernym, ale mimo tego pozwala zorientować się w tym, jak wyglądać będzie tutaj zabawa. Jest to i tak obszerniejszy materiał niż ten, który pojawił się na prezentacji The Future of Gaming, za którą odpowiadało przecież Sony. Japończycy zdecydowanie więcej uwagi poświęcili innym tytułom.

Co sądzicie? Twórcy ze studia Counterplay Games przedstawiają grę jako RPG akcji, niekiedy pojawiają się określenia looter-slasher. Doskonale widać, iż graczy czekają tu klimaty fantasy, walczyć można będzie w pojedynkę lub w trybie współpracy (PvE), maksymalnie dla trzech graczy.

Godfall zadebiutuje nie tylko na PlayStation 5

Premiera Godfall planowana jest na okres świąteczny tego roku, wypada zatem oczekiwać, że będzie to tytuł startowy nowej konsoli. Już jakiś czas temu wyjaśniono, że można będzie sprawdzić go również na PC. O ile ma się (lub będzie miało) konto na Epic Games Store.

