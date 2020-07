AMD nie zwalnia tempa i rusza z kolejną promocją. Nowa akcja dotyczy kupujących karty graficzne Radeon, a do zgarnięcia są darmowe gry Godfall i World of Warcraft: Shadowlands.

Darmowe gry dla kupujących karty graficzne Radeon

Nowa promocja dotyczy kart graficznych Radeon RX 5000, ale dodawane gry zależą od wybranego modelu:

Przy zakupie kart graficznych z serii Radeon RX 5500 (lub wyposażonych w nie komputerów stacjonarnych i laptopów) można otrzymać grę Godfall. To looter-slasher w klimatach fantasy, który ma oficjalnie zadebiutować w okresie świątecznym.

Osoby wybierające wydajniejszy model z serii Radeon RX 5600 lub Radeon RX 5700 (lub wyposażony niego komputer i laptop) otrzymają za darmo dwa tytuły – Godfall, a także World of Warcraft: Shadowlands. Nowy tytuł Blizzarda póki co jest dostępny w wersji beta i nie wiadomo kiedy oficjalnie zadebiutuje.

Jak odebrać darmowe gry do kart Radeon?

Promocja jest sukcesywnie uruchamiana w dużych sklepach z elektroniką (m.in. Komputronik, Media Expert, RTV Euro AGD i Sferis) i potrwa od 14 lipca do 3 października 2020 roku. Kod można zrealizować do 7 listopada 2020 roku. Wszystkie szczegóły znajdziecie na tej stronie. Warto dodać, że nie jest to jedyna promocja producenta, bo niedawno ruszył on także z akcją dla kupujących procesory Ryzen – w tym przypadku można otrzymać za darmo grę Assassin’s Creed Valhalla.

Czy darmowe gry zachęcą klientów? Decyzja na pewno nie będzie taka prosta, bo Nvidia dodaje do swoich kart inny dobry tytuł - mowa o Death Stranding.

Źródło: AMD, YouTube @ PCGamer/World of Warcraft PL

