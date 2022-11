Wczoraj po raz 40. odbyło się wydarzenie Golden Joystick Awards 2022, podczas którego nagrodzono najlepsze produkcje tego roku. Najwięcej Złotych Joysticków trafiło do tytułu studia FromSoftware.

Elden Ring najlepszą grą roku 2022

W ubiegłym roku, podczas wydarzenia Golden Joystick Awards 2021 grą roku zostało Resident Evil Village, natomiast nagrodę za najbardziej oczekiwaną produkcję - Elden Ring. W tym roku tytuł opracowany przez FromSoftware zostawił konkurencję daleko w tyle, zdobywając łącznie cztery nagrody, w tym za najlepszą grę tego roku. Jednak to nie wszystko, bo Japończycy otrzymali również miano najlepszego studia.

Głosowanie graczy z całego świata przyniosło również nagrody takim tytułom jak Stray (gra roku PlayStation), Pokemon Legends Arceus (gra roku Nintendo) oraz Return to Monkey Island (gra roku PC). Z kolei jeden z głównych faworytów do nagród podczas zbliżającego się The Game Awards 2022, czyli God of War: Ragnarok, nie otrzymał żadnego wyróżnienia. Tytuł Sony był nominowany tylko w dwóch kategoriach: najlepsza gra roku i najlepszy występ.

Golden Joystick Awards 2022 - lista zwycięzców

Najlepsza gra roku – Elden Ring,

Gra roku Nintendo – Pokemon Legends Arceus,

Gra roku PC – Return to Monkey Island,

Gra roku PlayStation – Stray,

Gra roku Xbox – Grounded,

Najbardziej wyczekiwana gra – Legend of Zelda: Tears of the Kingdom,

Najlepszy storytelling – Horizon Forbidden West,

Nagroda „Still Playing” – Genshin Impact,

Najlepszy visual design – Elden Ring,

Studio roku – FromSoftware,

Najlepsze rozszerzenie – Cuphead: The Delicious Last Course,

Najlepsza premiera w Early Access – Slime Rancher 2,

Najlepsza gra indie – Cult of the Lamb,

Najlepsza gra multiplayer – Elden Ring,

Najlepsze udźwiękowienie – Metal: Hellsinger,

Najlepszy zwiastun gry – Goat Simulator 3 Announcement Trailer,

Najlepsza społeczność graczy – Final Fantasy 14,

Najlepszy sprzęt do grania – Steam Deck,

Nagroda za „przełom” – Vampire Survivors,

Wybór krytyków – Elden Ring,

Najlepszy występ – Manon Gage jako Marissa Marcel w Immortality.

Źródło: youtube, gamesradar.com, steam