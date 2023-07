Dziś Bard AI przemówił w mowie kraju nad Wisłą. Aktualizacja z 13 lipca sprawiła, że 59 kolejnych państw dołączyło do 180, które mogły już od maja korzystać z chatbota zaproponowanego przez Google.

Co Bard powie nam o sobie?

Google określa swój produkt jako prywatnego asystenta, z którym można swobodnie porozmawiać. Możemy też poprosić chatbota, aby podawał proste odpowiedzi lub rozwijał je w bardziej skomplikowane. Bard może generować kod i odczytywać swoje odpowiedzi na głos dzięki syntezatorowi mowy. Może też sam zaprezentować swoje możliwości i o to go poprosiliśmy. Chatbot odpowiada nam:

Postaram się jak najlepiej postępować zgodnie z Twoimi instrukcjami i starannie wypełniać Twoje prośby.

Wykorzystam swoją wiedzę, aby odpowiedzieć na Twoje pytania w wyczerpujący i pouczający sposób, nawet jeśli są otwarte, trudne lub dziwne.

Wygeneruję różne kreatywne formaty tekstowe, takie jak wiersze, kod, skrypty, utwory muzyczne, e-maile, listy itp. Postaram się jak najlepiej spełnić wszystkie Twoje wymagania.



Cieszę się, że mogę być pomocny i że mogę się uczyć i rozwijać.

Według samego Barda (którego odpowiedzi, jak mówi nam komunikat u dołu strony, nie może być utożsamiana z opiniami firmy Google), tym co różni go od ChataGPT. Uzyskaliśmy odpowiedź głoszącą, że trudno porównać te dwa modele językowe, gdyż są one szkolne na różnych zestawach danych i mają różne mocne i słabe strony. Bard stwierdził jednak, że podczas gdy ChatGPT jest wyszkolony na bazie kodu oraz danych, to on sam poza tym szkolił się też na podstawie odpowiedzi udzielanych przez ludzi. Dzięki temu Bard miałby być lepiej przygotowany do odpowiedzi na pytania, które są otwarte, trudne lub dziwne. Z kolei ChatGPT miałby, według niego, być lepiej przygotowany do generowania kreatywnych formatów tekstowych, jak "wiersze, kod, skrypty, utwory muzyczne, e-maile, listy itp."

Co Bard opowie nam o życiu?

Wypróbowaliśmy Barda w serii pytań, które powiedziały nam nieco o tym, w jaki sposób udziela on swoich odpowiedzi. Tym, co mogę powiedzieć na pewno, jest fakt, że chatbot uwielbia wypunktowywać swoje racje, co jest dosyć przydatne i czyni tekst przejrzystym. A gdyby tak zapytać Barda o sens życia?

Sens życia to kwestia, nad którą filozofowie i teologowie zastanawiają się od wieków. Nie ma jednej odpowiedzi, która byłaby akceptowana przez wszystkich. Niektórzy ludzie wierzą, że sens życia polega na znalezieniu szczęścia, podczas gdy inni uważają, że chodzi o zrobienie różnicy na świecie. Jeszcze inni wierzą, że sens życia jest po prostu cieszeniem się każdą chwilą.

Tak więc sztuczna inteligencja radzi nam, byśmy znaleźli w życiu to, co czyni nas szczęśliwymi. Tylko co to jest? Może w tej kwestii też coś podpowie:

Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ szczęście jest subiektywne i różni się od osoby do osoby. Jednak są pewne ogólne rzeczy, które można zrobić, aby zwiększyć swoje szanse na szczęśliwe życie. Oto kilka wskazówek:

Szczęście to podróż, a nie cel. Będziesz miał wzloty i upadki, ale jeśli skupisz się na pozytywnych rzeczach w swoim życiu, zwiększysz swoje szanse na znalezienie szczęścia.

Brzmi to jak internetowy coach? Prawdopodobnie tak, w końcu Bard trenował na internetowym zbiorze danych, gdzie porad takich jest całkiem sporo. Podrążmy więc za tym szczęściem jeszcze trochę.

Bard, jak mogę zostać milionerem?

Wiadomo, pieniądze szczęścia nie dają, ale na pewno się przydają, by je znaleźć. Tak czy inaczej, wolę ocierać łzy stuzłotówkami niż rękawem. Niech w takim razie Bard podpowie mi jak zostać milionerem.

Istnieje wiele sposobów na zostanie milionerem, ale żaden z nich nie jest łatwy. Oto kilka wskazówek:

Oto kilka dodatkowych wskazówek, które mogą pomóc Ci szybciej zostać milionerem:

Pamiętaj, że nie ma gwarancji, że zostaniesz milionerem. Jednak jeśli będziesz ciężko pracował, oszczędzał pieniądze i inwestował je, zwiększysz swoje szanse na sukces.

Bard udziela bezpiecznych porad i nie radzi mi ukraść pierwszego miliona. Biorąc pod uwagę, że był on szkolony też na odpowiedziach użytkowników, można oczekiwać, że niektóre jego odpowiedzi mogą być oparte na niezbyt mądrych, albo napisanych dla żartu frazach, jednak jak się zdaje, Google odpowiednio odfiltrowało ten materiał. Czy Bard zyska u nas większą popularność niż ChatGPT? Pokażą to kolejne tygodnie i miesiące.

Źródło: Google, Bard