Dziennikarze brytyjskiego dziennika Financial Times dotarli do informacji dotyczących poważnej awarii w systemie Revoluta. Przestępcy mieli skorzystać z luki i przez wiele miesięcy okraść fintech na kwotę 20 milionów dolarów.

Problem, który przyczynił się do gigantycznych strat przedsiębiorstwa finansowego powstał w wyniku różnic między amerykańskim i europejskim systemem Revolut. Niektóre transakcje miały być odrzucane, a następnie niesłusznie zwracane. Oszuści zlecali dyspozycje na wysokie kwoty mając świadomość, że fintech je odrzuci. Następnie Revolut zwracał środki z własnego budżetu.

Problem znany od 2021. Oszustw dokonywano jeszcze w zeszłym roku

Financial Times powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą zauważa, że problem został wykryty przez platformę finansową pod koniec 2021 r. Nim został wyeliminowany, przestępcy zdążyli zarobić kosztem Revoluta poprzez “dokonywanie kosztownych zakupów, które następnie zostały odrzucane”.

Choć szczegóły sprawy dziś nie są jeszcze znane, oszuści mieli otrzymywać zwroty pieniędzy, których w rzeczywistości nie wydali. Proceder trwał jeszcze w 2022 r. i przyczynił się do powstania strat fintechu przekraczających 20 milionów dolarów. Financial Times zwraca uwagę, że z uwagi na kwestie wizerunkowe, o incydencie do tej pory nie mówiono i w istocie nie mówi się nadal.

Revolut nie komentuje incydentu

W ujawnieniu problemów Revoluta istotną rolę odegrało zawiadomienie banku partnerskiego Revoluta w Stanach Zjednoczonych, że firma posiada mniej gotówki niż powinna. Istotne z punktu widzenia klientów platformy jest to, że pieniądze konsumentów są bezpieczne. Nie ma zatem powodów do obaw, aby przekazywać zgromadzone środki na inne rachunki bankowe.

Wciąż brak oficjalnego stanowiska fintechu w sprawie oszustw, których przestępcy dopuszczali się przez kilka miesięcy. Gigant odmówił też komentarza dziennikarzom Bloomberg News.