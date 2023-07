Jak sprawdzić dokument drugiej osoby kodem QR? Poradnik mObywatel

Wraz z wprowadzeniem mObywatel 2.0 pojawia się możliwość weryfikacji tożsamości przy użyciu kodu QR. Sprawdź nasz krótki poradnik, jak sprawdzić czyjś dowód w mObywatel.

Kiedy mObywatel 2.0? Minister cyfryzacji Janusz Cieszyński potwierdził pod koniec czerwca br., że najnowsza wersja aplikacji będzie dostępna już 13 lipca 2023 r. Jednocześnie stanie się ona trzecim (obok dowodu osobistego i paszportu) dokumentem potwierdzającym tożsamość w Polsce. Wiąże się to z implementacją nowych funkcjonalności w oprogramowaniu, a więc m.in. sprawdzaniu dokumentu drugiej osoby. Jak zrobić to przy użyciu kodu QR?

Jak sprawdzić dowód osobisty w mObywatel przez kod QR?

Aby zweryfikować tożsamość drugiej osoby, nie będzie potrzebne logowanie do aplikacji mObywatel. To znaczne ułatwienie, bowiem potwierdzenie prawdziwości cyfrowego dowodu osobistego będzie można przeprowadzić właściwie w kilka chwil za sprawą kilku kliknięć w ekran smartfona.

Rząd zauważa, że potwierdzenie tożsamości przez mObywatel będzie można przeprowadzić we wszystkich ważnych instytucjach. Oznacza to, że weryfikacja e-dowodu będzie respektowana w urzędach, przychodniach i wielu innych miejscach, gdzie nie będzie potrzebne zabieranie ze sobą dowodu osobistego.

Zatem jak sprawdzić dokument drugiej osoby kodem QR w mObywatel? Wystarczy postępować zgodnie z instrukcją:

Uruchom aplikację mObywatel. Wybierz opcję Kod QR w dolnej części ekranu (dolne menu obok przycisków Sart, Dokumenty, Usługi i Więcej). Wybierz opcję Sprawdź dokument innej osoby. Poproś drugą osobę, aby w aplikacji mObywatel wybrała opcję Potwierdź swoje dane. Znajdzie ją pod swoim cyfrowym dokumentem tożsamości lub w sekcji Kod QR w dolnym menu. Poproś tę osobę o zeskanowanie twojego kodu QR i potwierdzenie przekazania danych przyciskiem Dalej. W tym momencie w twoim telefonie pojawi się potwierdzenie przekazania dokumentu i dane drugiej osoby.

Rząd przypomina, że mDowodu nie można używać do przekraczania granicy. Nie ma też możliwości, aby cyfrowa wersja dowodu osobistego posłużyła do złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego. Do 31 sierpnia z mDowodem nie będzie też można załatwić spraw w banku.