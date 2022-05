Google planuje wprowadzenie nowej funkcji do Wiadomości. Dzięki niej będzie w stanie podpowiedzieć, które SMS-y są ważniejsze od innych.

Google przeanalizuje twoje wiadomości. Dla ciebie

Coraz więcej osób odchodzi od SMS-ów na rzecz komunikatorów pokroju WhatsAppa czy Messengera. Mimo to wciąż wielu z nas wysyła do siebie tradycyjne wiadomości tekstowe, są one również popularne w komunikacji marketingowej. Google wie zatem, że dostajesz ich sporo i pomoże ci odnaleźć się w ich natłoku.

Jak podaje 9to5Google, z analizy kodu źródłowego wynika, że firma Google planuje duże aktualizacje dla aplikacji Wiadomości, czyli podstawowego narzędzia do tworzenia i odbierania SMS-ów na smartfonach z Androidem. Już dziś umożliwia wygodne przeszukiwanie, wysyłanie wiadomości głosowych czy przechodzenie do innych form komunikacji. Wkrótce ma również analizować ich treść, aby podpowiadać, które są ważniejsze od innych.

Opierając się na swoich algorytmach aplikacja Wiadomości podpowie na przykład, że warto oznaczyć gwiazdką wiadomość, w której znajduje się jakaś data czy numer telefonu. Chodzi też o skuteczne oddzielanie konwersacji osobistych i biznesowych oraz trafne podpowiadanie treści „automatycznych odpowiedzi”.

Pomysł wzbudza kontrowersje. Czy słusznie?

W przypadku tego typu funkcji zawsze pojawiają się kontrowersje. W końcu nikt raczej nie życzy sobie, by ktoś czytał jego SMS-y. Z drugiej strony można mieć pewność, że nie będzie to żaden człowiek, lecz algorytm, a wiadomości i tak muszą przelecieć przez serwery Google’a. Jakie jest twoje podejście do tego tematu?

