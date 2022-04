Firma Google udostępniła ikonki znane ze swoich produktów, aby wśród aplikacji i na stronach internetowych zapanowała wreszcie jednolitość. Oto Material Symbols.

Material Symbols – kolekcja ikon Google

Material Symbols to olbrzymia kolekcja ikon w nowoczesnym stylu, które firma Google przygotowała i udostępniła wszystkim zainteresowanym. Łącznie jest to ponad 2500 symboli do wykorzystania w aplikacjach i stronach internetowych. Każdą z nich można ponadto dostosować do swoich potrzeb, wybierając wypełnienie, grubość linii czy ogólny rozmiar.

Symbole są podzielone na kategorie: od ikon interfejsowych (jak wyszukiwanie, odświeżenie, aktywowanie menu czy też strzałki), przez bardziej i mniej popularne akcje, ikonki społecznościowe e-commerce’owe i multimedialne, po symbole znane z najnowszych wersji Androida (reprezentujące na przykład łączność, tryb jasny i ciemny czy stan naładowania akumulatora).

Z Material Symbols możesz korzystać swobodnie

Firma Google udostępniła te ikonki na licencji Apache License 2.0. oznacza to tyle, że możesz je modyfikować, rozpowszechniać i – przede wszystkim – wykorzystywać swobodnie, zarówno w darmowych, jak i komercyjnych projektach. Spokojnie więc mogą stać się częścią twoich stron internetowych, aplikacji mobilnych i innych cyfrowych dzieł. Każdy symbol jest dostępny w formie stylu, jak również w wersji PNG lub SVG.

Link, którego potrzebujesz, jest tutaj: Material Symbols w Google Fonts.

Źródło: Google Fonts, XDA-developers, 9to5Google