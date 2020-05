Jest już nowy Google Chrome 83. Sprawdź, jakie nowości pojawiły się w tej przeglądarce i pobierz już dziś aktualizację, jeśli podoba ci się to, co przygotowali autorzy. Tutaj znajdziesz informacje i link.

Statystyki nie kłamią: Chrome to najpopularniejsza przeglądarka internetowa na świecie. Jej autorzy wiedzą, że mają dobry produkt i dlatego też koncentrują się teraz głównie na udoskonaleniach. Udostępnili nowe stabilne wydanie – pobierz Google Chrome 83 i ciesz się zdecydowanie większym bezpieczeństwem.

Pobierz najnowszą wersję przeglądarki Chrome (download):

Google Chrome 83. Aktualizacja w trosce o twoje bezpieczeństwo

Jedną z najważniejszych nowości w Google Chrome 83 jest DoH, czyli DNS over HTTPS. Dzięki niemu komunikacja z serwerami nazw jest szyfrowana, a więc bezpieczniejsza niż dotychczas. Tryb Ulepszone Bezpieczne Przeglądanie zapewnia natomiast zwiększoną ochronę przed złośliwym oprogramowaniem, czającym się na stronach internetowych.

Ważne jest jednak nie tylko to, by przeglądarka zapewniała nam bezpieczeństwo, ale też byśmy wiedzieli, co robi (i że robi to, co chcemy, żeby robiła). Dlatego też poważnie przeprojektowane zostały Ustawienia, w których teraz szybciej i łatwiej znajdziemy poszczególne opcje.

Chrome 83 to także grupowanie kart

Grupowanie kart w Google Chrome 83 jest funkcją opcjonalną. Aby z niej skorzystać, trzeba aktywować flagę pod adresem chrome://flags/#tab-groups. Warto to zrobić, szczególnie gdy ma się w zwyczaju korzystanie z dziesiątek kart równocześnie. Funkcja ta pozwala zachować porządek i wygodnie zarządzać wszystkimi stronami na dany temat.

Aby utworzyć grupę, kliknij kartę prawym przyciskiem myszy i wybierz odpowiednią opcję. Nazywanie grupy i zarządzenie nią odbywa się natomiast po naciśnięciu jej przycisku. Wówczas rozwija się menu, takie jak to widoczne na powyższym screenie.

Najważniejsze nowości wprowadzone w poprzednich wersjach Chrome:

bezpieczniejszy system klasyfikacji ciasteczek (SameSite)

mniej irytujące prośby o zgodę na wyświetlanie powiadomień

„zamrażanie” kart dla oszczędności energii

automatyczna detekcja wycieku hasła

tryb ciemny na każdej stronie

różne motywy kolorystyczne

uproszczone udostępnianie linków

nowa animacja ładowania strony

domyślne blokowanie treści flash

„ukryty” tryb incognito

Źródło: Google Chrome, Chrome Blog