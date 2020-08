Jest już nowy Google Chrome 85. Sprawdź, jakie nowości pojawiły się w tej przeglądarce i pobierz już dziś aktualizację, jeśli podoba ci się to, co przygotowali autorzy. Tutaj znajdziesz informacje i link.

Statystyki nie kłamią: Chrome to najpopularniejsza przeglądarka internetowa na świecie. Jej autorzy wiedzą, że mają dobry produkt i dlatego też koncentrują się teraz głównie na udoskonaleniach. Udostępnili nowe stabilne wydanie – pobierz Google Chrome 85 i ciesz się zdecydowanie większym bezpieczeństwem.

Pobierz najnowszą wersję przeglądarki Chrome (download):

Google Chrome 85 działa szybciej i oferuje grupowanie kart

Nawet o 10 proc. szybciej mają ładować się strony po aktualizacji przeglądarki Google Chrome do wersji 85. To efekt wprowadzenia poprawek w obrębie narzędzia o nazwie Profile Guided Optimization. Docenią to przede wszystkim wyznawcy wielozadaniowości.

Do tego możemy liczyć na ulepszoną obsługę dokumentów PDF (z możliwością wypełniania formularzy i zapisywania ich na dysku) oraz poprawiony interfejs w trybie tabletu.

Jedną z najważniejszych nowości w Google Chrome 85 bez wątpienia jest grupowanie kart (które mogliśmy testować już od kilku miesięcy). Tak jak mówi to sama nazwa, funkcja polega na możliwości dzielenia otwartych kart na tematyczne grupy – naturalnie dla zachowania porządku. Każdą taką grupę można zatytułować oraz w dowolnym momencie rozszerzyć lub zlikwidować. To coś, na co warto było czekać i co może mieć realny wpływ na komfort przeglądania Internetu.

Najważniejsze nowości wprowadzone w poprzednich wersjach Chrome:

automatyczne blokowanie inwazyjnych powiadomień

ostrzeżenia o pobieraniu plików z niebezpiecznej strony

DoH (czyli DNS over HTTPS)

bezpieczniejszy system klasyfikacji ciasteczek (SameSite)

mniej irytujące prośby o zgodę na wyświetlanie powiadomień

„zamrażanie” kart dla oszczędności energii

automatyczna detekcja wycieku hasła

tryb ciemny na każdej stronie

różne motywy kolorystyczne

uproszczone udostępnianie linków

Zobacz inne przeglądarki: Firefox | Opera | Vivaldi | Chromium

Źródło: Google Chrome, Chrome Blog