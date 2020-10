Google Chrome 86 już tylko czeka na to, żeby go pobrać. Program w tej wersji doczekał się kilku ciekawych nowości, więc jeśli zastanawiasz się, czy warto aktualizować, czy nie, to wiedz, że odpowiedź „a” jest prawidłowa.

Google Chrome to wciąż najpopularniejsza przeglądarka internetowa na świecie. I choć jej udział powolutku spada (głównie na korzyść Edge’a), to niezmiennie korzysta z niej 2 na 3 internautów. To właśnie dla nich (czyli pewnie też dla ciebie) gigant z Mountain View rozwija program, a kolejnym etapem tego rozwoju jest Google Chrome 86.

Pobierz najnowszą wersję przeglądarki Chrome (download):

Google Chrome 86 to kolejny krok naprzód

Chrome już od jakiegoś czasu daje ci znać, jeśli twoje hasło wyciekło. W wersji 86 idzie o krok dalej i od razu może odsyłać cię na stronę, która pozwoli ci zmienić to swoje hasło na nowe. Może – o ile wyrazisz zainteresowanie, a właściciele strony aktywują u siebie odpowiedni skrypt (well-known/change-password).

Bezpieczniej masz się czuć także ze względu na blokowanie pobierania (plików wykonywalnych i archiwów) ze źródła, którego protokół w międzyczasie zmieni się z HTTPS na HTTP bez S.

W wersji oznaczonej numerem 85 pojawiło się praktyczne grupowanie kart, a kolejne wydanie przynosi jeszcze jedną ciekawą funkcję związaną z kartami. Tym razem chodzi o background tab throttling, co oznacza po prostu zamrażanie kart, z których nie korzystamy. Działa to tak: jeśli nie odwiedzasz strony przez co najmniej 5 minut, to otrzymuje ona maksymalnie 1% mocny obliczeniowej procesora. Świetna sprawa – wydajność powinna pójść do góry.

Najważniejsze nowości wprowadzone w poprzednich wersjach Chrome:

grupowanie kart

lepsza obsługa dokumentów PDF

szybsze ładowanie stron (nawet o 10%)

automatyczne blokowanie inwazyjnych powiadomień

ostrzeżenia o pobieraniu plików z niebezpiecznej strony

DoH (czyli DNS over HTTPS)

bezpieczniejszy system klasyfikacji ciasteczek (SameSite)

mniej irytujące prośby o zgodę na wyświetlanie powiadomień

„zamrażanie” kart dla oszczędności energii

automatyczna detekcja wycieku hasła

Zobacz inne przeglądarki: Firefox | Opera | Vivaldi | Chromium

Źródło: Google Chrome, Chrome Blog