Google Chrome 87 ujrzał światło dzienne. To ostatnia duża aktualizacja w tym roku i życzylibyśmy wam i sobie, by w 2021 było ich więcej. Przynosi ze sobą mnóstwo świetnych nowości, które docenimy na co dzień.

Google Chrome to wciąż najpopularniejsza przeglądarka internetowa na świecie. I choć jej udział powolutku spada (głównie na korzyść Edge’a), to niezmiennie korzysta z niej 2 na 3 internautów. To właśnie dla nich (czyli pewnie też dla ciebie) gigant z Mountain View rozwija program, a kolejnym etapem tego rozwoju jest Google Chrome 87.

Pobierz najnowszą wersję przeglądarki Chrome (download):

Google Chrome 87 to duża aktualizacja. Szybciej, wygodniej i bezpieczniej

Google Chrome 87 to przede wszystkim znaczący, „największy od lat” skok wydajnościowy – przeglądarka działa znacznie szybciej. Powinna też używać dużo mniej zasobów, bo wreszcie oficjalnie wdrażany jest tzw. tab throttling, czyli zamrażanie kart działających w tle. Gdy nie korzystamy z karty dłużej niż 5 minut, jej wykorzystanie procesora i pamięci jest redukowane do minimum. W efekcie wydłuża się też czas działania na laptopie.

Zaktualizowany Chrome będzie się uruchamiać o 25% szybciej, ładować strony nawet o 7% szybciej i przełączać się wstecz/dalej o 20% szybciej.

Wyszukuj strony, informacje i… ustawienia z paska adresu

A jeśli nie lubisz przeszukiwać ustawień, to docenisz też pewnie nowinkę, dzięki której będziesz mógł aktywować najróżniejsze funkcje w taki sam sposób jak przechodzisz na strony internetowe czy wyszukujesz hasła w Internecie. Po prostu wpiszesz polecenie w pasek adresu: np. „usuń historię” albo „edytuj hasła”.

Meet #Chrome Actions: A new, faster way to navigate and take action in your browser, right from the address bar.



See what else is rolling out with the latest version of Chrome: https://t.co/NrsADN8PMv pic.twitter.com/9778P16SvU — Chrome (@googlechrome) November 18, 2020

Wygodniejsze będzie również modyfikowanie ustawień kamery – aby przybliżyć, przyciąć czy przesunąć obraz wideo, nie będzie już trzeba korzystać z oprogramowania producenta, bo wszystko to zrobimy wewnątrz Chrome’a. To bez wątpienia zmiana wynikająca z realiów, w jakich przyszło nam się obudzić. Co poza tym? Zaktualizowana przeglądarka dokumentów PDF nie tylko lepiej się prezentuje, ale też pozwala wygodnie dostosowywać parametry wyświetlania. Ostrzeżenia przed niezabezpieczonymi stronami i formularzami stanowi zaś dodatkową ochronę.

Jest też coś dla tych z dziesiątkami otwartych kart

Rewelacyjną nowością – szczególnie dla osób, które zawsze mają dziesiątki pootwieranych kart – jest specjalna przeglądarka i wyszukiwarka kart właśnie. Można ją aktywować skrótem Ctrl+Shift+A albo po prostu wcisnąć przycisk przy ikonce minimalizowania okna. Niestety na jej pecetową premierą musimy poczekać – na razie mogą z niej skorzystać tylko użytkownicy Chromebooków i innych komputerów z Chrome OS.

Tab search in #Chrome is a new way to find an open tab – just type the page name you’re looking and for and it’ll pop up. Learn more about this latest version of Chrome → https://t.co/NrsADN8PMv pic.twitter.com/1R5azL68lf — Chrome (@googlechrome) November 17, 2020

Najważniejsze nowości wprowadzone w poprzednich wersjach Chrome:

grupowanie kart

blokowanie pobierania plików ze stron HTTP

lepsza obsługa dokumentów PDF

szybsze ładowanie stron (nawet o 10%)

automatyczne blokowanie inwazyjnych powiadomień

ostrzeżenia o pobieraniu plików z niebezpiecznej strony

DoH (czyli DNS over HTTPS)

bezpieczniejszy system klasyfikacji ciasteczek (SameSite)

mniej irytujące prośby o zgodę na wyświetlanie powiadomień

automatyczna detekcja wycieku hasła

Zobacz inne przeglądarki: Firefox | Opera | Vivaldi | Chromium

Źródło: Google Chrome, Chrome Blog