Google Chrome to wciąż najpopularniejsza przeglądarka internetowa na świecie. I choć jej udział powolutku spada (głównie na korzyść Edge’a), to niezmiennie korzysta z niej 2 na 3 internautów. To właśnie dla nich (czyli pewnie też dla ciebie) gigant z Mountain View rozwija program, a kolejnym etapem tego rozwoju jest Google Chrome 88.

Pobierz najnowszą wersję przeglądarki Chrome (download):

Google Chrome 88. Bez flasha i FTP. Z usprawnieniami w trybie nocnym i menedżerze haseł

Google Chrome 88 to pierwsza w tym roku aktualizacja przeglądarki i od razu jest to duża rzecz. Po pierwsze: z programu wreszcie na dobre wyleciał Flash, dla którego wsparcie zostało oficjalnie wyłączone przez Adobe. To ostatni gwóźdź do trumny tej technologii, po tym, jak treści były blokowane przez ostatnie miesiące. Równocześnie wyłączona została obsługa leciwego już protokołu FTP (File Transport Protocol), przez lata wykorzystywanego do przesyłania treści do Internetu.

Coś odchodzi, coś przychodzi. W ostatniej aktualizacji Google Chrome nowości nie brakuje, a najważniejszą z nich jest bez wątpienia ulepszony tryb nocny w systemie Windows 10. Objawia się to przede wszystkim ciemnymi paskami przewijania wewnątrz przeglądarki. Z myślą o poprawie bezpieczeństwa powstała natomiast inna funkcja: automatycznego wykrywania słabych haseł (z możliwością ich szybkiej poprawy).

Trwają również testy funkcji, które mogą pojawić się w przeglądarce Google Chrome w niedalekiej przyszłości. Wśród nich znajdują się: wyszukiwarka kart (przydatna szczególnie wtedy, gdy mamy ich pootwieranych dziesiątki) oraz bardziej subtelne komunikaty z prośbą o zgodę na włączenie mikrofonu czy sczytania lokalizacji.

Najważniejsze nowości wprowadzone w poprzednich wersjach Chrome:

wzrost wydajności

możliwość wywoływania akcji poleceniami tekstowymi

wygodniejsza konfiguracja ustawień kamery

grupowanie kart

blokowanie pobierania plików ze stron HTTP

lepsza obsługa dokumentów PDF

szybsze ładowanie stron (nawet o 10%)

automatyczne blokowanie inwazyjnych powiadomień

ostrzeżenia o pobieraniu plików z niebezpiecznej strony

DoH (czyli DNS over HTTPS)

Źródło: Google Chrome, Chrome Blog