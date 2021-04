Google Chrome 90 to jeszcze bezpieczniejsza i jeszcze wydajniejsza przeglądarka internetowa. Sprawdźmy, co konkretnie wprowadzili (i usunęli) twórcy w trzech pierwszych aktualizacjach w tym roku.

Google Chrome to wciąż najpopularniejsza przeglądarka internetowa na świecie. I choć jej udział powolutku spada (głównie na korzyść Edge’a), to niezmiennie korzysta z niej 2 na 3 internautów. To właśnie dla nich (czyli pewnie też dla ciebie) gigant z Mountain View rozwija program, a kolejnym etapem tego rozwoju jest Google Chrome 90.

Co nowego w Chrome 90?

Jeśli zależy ci na bezpieczeństwie, to czym prędzej zaktualizuj swoją przeglądarkę. Google Chrome 90 bowiem domyślnie przekierowuje na strony w wersji HTTPS. Zawiera też kilka poprawek błędów, co zwiększa poziom ochrony.

Oczywiście na tym nie koniec. Chrome 90 to także płynniejsze rozmowy wideo (nawet przy słabszym połączeniu internetowym), a to za sprawą usprawnień w obrębie kodeka AV1 – szczególnie pod kątem komunikatorów wideo z WebRTC. Dopełnieniem całości są zaś kolejne narzędzia developerskie, o których jednak nie będziemy się tutaj rozpisywać – zainteresowanych odsyłamy do filmiku poniżej:

Jeśli od dłuższego czasu masz nieaktualną przeglądarkę, to wiedz, że warto to zmienić. W wersji 89 na przykład zmniejszono wykorzystanie pamięci RAM (poprzez alokację PartitionAlloc) i zwiększono wygodę przełączania się pomiędzy profilami użytkowników. W wersji 88 natomiast z programu wyleciał Flash, a trafiła do niego funkcja automatycznego wykrywania słabych haseł.

Najważniejsze nowości wprowadzone w poprzednich wersjach Chrome:

wzrost wydajności

możliwość wywoływania akcji poleceniami tekstowymi

wygodniejsza konfiguracja ustawień kamery

grupowanie kart

blokowanie pobierania plików ze stron HTTP

lepsza obsługa dokumentów PDF

szybsze ładowanie stron (nawet o 10%)

automatyczne blokowanie inwazyjnych powiadomień

ostrzeżenia o pobieraniu plików z niebezpiecznej strony

DoH (czyli DNS over HTTPS)

