Google Chrome doczekał się nowej wersji. Jeśli masz włączone automatyczne aktualizacje, to lada moment powinna do ciebie trafić. W innym razie dobrze zrobisz, decydując się na jej ręczną instalację.

Google Chrome 92 jest bezpieczniejszy, a przy tym bardziej energooszczędny

Strony są już jak aplikacje, a co się z tym wiąże – chcą różnych uprawnień, które możemy przyznać lub nie. Zarządzanie tym w Google Chrome 92 zostało uproszczone. Teraz wystarczy kliknąć kłódkę na pasku adresu, by szybko dotrzeć do tego, jakie uprawnienia ma dana strona. W tym samym miejscu znajdziesz ustawienia ciasteczek, historię oraz informację o tym, czy połączenie jest zabezpieczone.

Na tym nie kończą się nowości w Google Chrome 92, które są związane z bezpieczeństwem. Producent pochwalił się na swoim blogu, że wykrywanie phishingu stało się o 50 razy szybsze, a przy okazji też zużywa zdecydowanie mniej energii. Phishing – przypomnijmy – to kategoria ataków podszywających, których celem jest wyłudzenie danych osobowych. Dopełnieniem całości jest zaś ulepszona izolacja witryn.

Chrome bez rewolucji, ale cały czas do przodu

W poprzednich wersjach Chrome’a doczekaliśmy się między innymi ochrony przed atakami NAT Splitstream 2.0, automatycznego uzupełniania kodów uwierzytelniających z SMS-ów, usprawnienia pobierania i wysyłania plików, domyślnego przekierowywania na strony w wersji HTTPS, płynniejszych rozmów wideo czy też zmniejszenia wykorzystania pamięci RAM (poprzez alokację PartitionAlloc).

Pobierz najnowszą wersję przeglądarki Chrome (download):

Źródło: Google Chrome, Chrome Blog