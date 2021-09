Jest już Google Chrome 93. W nowej wersji nie ma może rewolucyjnych zmian czy nowości, ale aktualizacja jest jak najbardziej wskazana.

Google Chrome 93 bez zielonej kłódki, ale z dokumentami na Nowej Karcie

W porównaniu do kilku poprzednich Google Chrome 93 to wyraźnie mniejsza aktualizacja. Mimo to przynosi jednak kilka praktycznych nowinek. Wśród nich odnajdziesz na przykład możliwość przywracania pojedynczych stron z grupy, a nie tylko całych grup. Z kolei na Nowej Karcie mogą się wyświetlić dokumenty z Dysku Google – przede wszystkim te, które ostatnio przeglądaliśmy.

Może nie największa w sensie technicznym, ale na pewno najbardziej zauważalna zmiana wprowadzona w wersji oznaczonej numerem 93 to… brak zielonej kłódki przy stronach z certyfikatem https. W jej miejscu pojawi się daszek skierowany w dół – po jego kliknięciu pojawią się kluczowe informacje na temat bezpieczeństwa i ustawień witryny. W firmie Google zdecydowano się na taką zmianę z dwóch powodów: po pierwsze – protokół HTTPS jest teraz wszechobecny, po drugie – wcale nie oznacza on, że jest się w pełni bezpiecznym.

Może i powoli, ale cały czas do przodu

Kolejną nowinką jest wdrożenie API WebOTP. Interfejs ten pozwala stronom na pobieranie jednorazowych haseł z wiadomości SMS, o ile smartfon z Androidem jest przypisany do tego samego konta Google, co przeglądarka. Wystartowały równocześnie testy takich rozwiązań jak otwieranie aplikacji webowych przez linki oraz obsługa wieloekranowych środowisk przez takie aplikacje.

A w poprzednich wydaniach między innymi uproszczono zarządzanie uprawnieniami, przyspieszono (50-krotnie!) wykrywanie phishingu, wprowadzono ochronę przed atakami NAT Splitstream 2.0, usprawniono pobieranie i wysyłanie plików oraz zmniejszono wykorzystanie pamięci RAM (poprzez alokację PartitionAlloc).

Źródło: Google Chrome, Chrome Blog, 9to5Google