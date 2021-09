Google Chrome 94 to najnowsza wersja przeglądarki internetowej, z której korzysta ponad połowa internautów na świecie. Jakie nowości zostały dla nich przygotowane tym razem?

Google Chrome 94 – zmiany może i małe, ale nie bez znaczenia

Na potrzeby Google Chrome 94 programiści zrobili porządek w sekcji Ustawień. Zamiast jednej, niekończącej się listy opcji otrzymujemy wygodny i przejrzysty układ z podziałem na kategorie, aktywowane z poziomu bocznego menu głównego. Aktualnie trwają testy tego rozwiązania, więc możesz go jeszcze nie widzieć u siebie. Ze względów bezpieczeństwa zaś wprowadzono tryb HTTPS-First, polegający po prostu na tym, że przeglądarka zawsze najpierw próbuje załadować stronę z szyfrowaniem i dopiero gdy nie jest to możliwe, uruchamia ją w HTTP.

Ciekawą nowinką jest też nowe centrum udostępniania. Aktywuje je przedstawiająca samolocik ikonka, którą znajdziesz przy końcu paska adresu (zaraz przy gwiazdce umożliwiającej dodanie strony do zakładek). Po kliknięciu na ekranie pojawi się menu pozwalające na skopiowanie linku, wygenerowanie kodu QR, przesłanie strony na inne urządzenie przez Google Cast (Chromecast), zapisanie strony w formie PDF oraz udostępnienie linku poprzez któryś z serwisów społecznościowych typu Facebook lub Twitter. Jest to jednak funkcja na etapie rozwojowym (aby z niej skorzystać, aktywuj flagę chrome://flags/#sharing-hub-desktop-omnibox).

To też warto wiedzieć o nowym Google Chrome

Spodziewamy się także przyspieszenia gier online i niektórych aplikacji webowych, a to za sprawą obsługi niskopoziomowych API WebCodecs. Co poza tym? Zaktualizowane narzędzie do robienia zrzutów ekranu powinno poprawić ich jakość, kontrola nad właściwościami CSS została usprawniona, a elementy API wykorzystywane przez Flash – usunięte.

Przy okazji firma Google zapowiedziała, że nowe wersje Chrome’a będą pojawiać się nie co sześć tygodni (jak dotychczas), lecz co miesiąc.

Na koniec przypomnijmy, że w poprzednich wersjach Chrome został wzbogacony między innymi o możliwość przywracania pojedynczych stron z grupy, wyświetlanie dokumentów z Dysku Google na Nowej Karcie, interfejs API WebOTP automatycznie pobierający jednorazowe hasła z SMS-ów oraz 50 razy szybsze wykrywanie phishingu. Zrezygnowano także z „zielonej kłódki”.

Pobierz najnowszą wersję przeglądarki Chrome (download):

Źródło: Google Chrome, Chrome Blog, 9to5Google