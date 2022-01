Google Chrome 97 to pierwsze wydanie przeglądarki w tym roku. Przynosi ze sobą kilka ciekawych nowinek, ale jedna z nich jest dość kontrowersyjna.

Google Chrome 97 z Keyboard Map API. Budzi kontrowersje

Najważniejszą – albo raczej: najgłośniejszą – z nowości w Chrome 97 jest niewątpliwie Keyboard Map API. To interfejs, którego zadaniem jest rejestrowanie naciskanych klawiszy. Z jednej strony ma ułatwić życie twórcom stron internetowych (ponieważ wyeliminuje problem z niewłaściwym rejestrowaniem kliknięć na różnych układach klawiatur), z drugiej jednak (bez zaskoczenia) wywołuje myśli o keyloggerach używanych raczej do nieszczególnie pozytywnych celów. Google przekonuje jednak, że nie ma się o co bać.

Innego zdania są niektórzy branżowi eksperci. Przedstawiciele Apple napisali na platformie GitHub, że ten interfejs „jest nie do przyjęcia z punktu widzenia prywatności” i dlatego też nie wprowadzą go w Safari. Twórcy przeglądarki Brave również zapowiedzieli, że nie wdrożą Keyboard Map API u siebie. Z kolei Mozilla dodała ten interfejs do swojej listy szkodliwych API.

A poza tym co nowego w Google Chrome 97?

W nowej wersji przeglądarki Google wprowadza również zmiany zdecydowanie na plus w kwestii prywatności. Pojawi się na przykład możliwość usunięcia wszystkich danych zgromadzonych przez określoną stronę internetową (a nie tylko pojedynczych plików cookie).

Google Chrome 97 to także udoskonalenia z zakresu aplikacji webowych (PWA). Teraz będą mogły wykorzystywać przestrzeń na górnym pasku przeglądarki (którą wypełnią na przykład polem wyszukiwarki lub przyciskami nawigacyjnymi). Dopełnieniem całości są ulepszenia z zakresu obsługi stylów CSS i skryptów HTML.



Interfejs aplikacji webowej w Google Chrome – przed (wyżej) i po (niżej).

W ramach poprzednich aktualizacji Google Chrome otrzymał między innymi funkcję błyskawicznego cofania do poprzedniej strony (poprzez przechowywanie jej w RAM-ie), menu w stylu Windows 11 oraz możliwość zapisywania grup otwartych kart. Ponadto zwiększono bezpieczeństwo zakupów online, zlikwidowano obsługę połączeń FTP, przyspieszono działanie gier online i wdrożono obsługę WebOTP API (interfejsu automatycznie pobierającego jednorazowe kody z SMS-ów).

Źródło: How-to Geek, ghacks, Google