Cyfrowa transformacja z chmurą Google

Chmura obliczeniowa napędza cyfrową transformację biznesu, a Google jest jednym z liderów tego sektora. Dzięki rozwiązaniom amerykańskiego giganta możesz przyspieszyć cyfryzację firmy, zwiększyć efektywność pracowników i zapewnić sobie odpowiednią skalowalność. Mowa przede wszystkim o Google Cloud Platform z 200 różnymi usługami rozwojowymi oraz Google Workspace, a więc pakiecie aplikacji do współpracy zdalnej i zwiększania efektywności.

I teraz najlepsze: jest prosty sposób, by dokładnie zgłębić wiedzę na ten temat. To organizowane przez Fly On The Cloud wydarzenie online „Google Cloud for Business”. Możesz wziąć w nim udział zarówno wtedy, gdy z chmurowymi rozwiązaniami jesteś dobrze zaznajomiony, jak i wtedy, gdy dopiero zaczynasz myśleć o takiej formie cyfrowej transformacji. Przekazane informacje mogą okazać się bardzo pomocne w rozwoju własnego biznesu.

Weź udział w Google Cloud for Business

Wydarzenie Google Cloud for Business odbędzie się w dniach 10 – 11 marca 2021 roku. Jeśli interesujesz się technologiami chmurowymi i chcesz wziąć w nim udział, to zarejestruj się na oficjalnej stronie i lepiej zrób to szybko, bo liczba miejsc jest ograniczona. Na podlinkowanej stronie znajdziesz też pełną agendę.

Podczas tego dwudniowego wydarzenia eksperci z firm Google, Fly On The Cloud, Alterdata.io, MaxROY.agency czy Pakersi podzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą na temat tego, jak raportować, monitorować i analizować wydatki w Google Cloud Platform, jak poprawnie skonfigurować domenę w Google Workspace czy też jak zacząć budowanie analityki danych w firmie.

Czego konkretnie można się spodziewać?

Na przykład prelekcji na temat współpracy pomiędzy narzędziami Google Workspace a Office 365 (którą przedstawi Mateusz Jankowski z Fly On The Cloud). Jakub Skuratowicz z Google podpowie zaś, jak zapanować nad kosztami generowanymi przez chmurę, a specjaliści z MaxROY.agency przedstawią możliwości raportowania analityki internetowej w Google Data Studio. Wreszcie, poznasz też 8 sposobów na cyfryzację obiegu dokumentów w firmie – podzieli się nimi Oskar Syvan z Fly On The Cloud.

Na koniec mamy jeszcze kilka ważnych informacji. Przede wszystkim wiedz, że wydarzenie jest całkowicie bezpłatne (wymagana jest tylko wspomniana rejestracja). Jeżeli zaś chodzi o platformę, na jakiej będzie realizowane spotkanie, to jest to Google Meet. To zaś oznacza, że możesz oglądać i słuchać prelekcji zarówno na komputerze, jak i smartfonie czy tablecie.

