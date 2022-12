Wyszukiwarka Google doczeka się jednej z największych zmian od lat. Zmieni się sposób, w jaki docieramy do tych bardziej ukrytych wyników.

Wyszukiwarka Google całkiem dobrze radzi sobie z selekcją treści, dzięki czemu najczęściej wystarczy kliknąć jeden z pierwszych linków, a czasem nie trzeba nawet nigdzie klikać, by od razu poznać odpowiedź na nurtujące nas pytanie. Z racji jednak, że indeksowany jest prawie cały internet, wyników jest w rzeczywistości znacznie więcej. Mówi się jednak, że na drugą stronę zaglądają tylko ci, którym naprawdę zależy, a na czwartą, to już tylko desperaci. Wkrótce się to zmieni, bo…

Google rezygnuje z podziału na strony w wyszukiwarce

Nigdy więcej nie zajrzysz na drugą stronę wyników wyszukiwania w Google, bo po prostu jej nie będzie. Amerykański gigant zdecydował się na prawdziwą rewolucję i podział na strony zamienia w przeglądanie ciągłe. Teraz już wszędzie, bo na urządzeniach mobilnych – jak pewnie wiesz – taka zmiana została wprowadzona już wcześniej.

Jak będzie to wyglądać? Po wpisaniu hasła wyszukiwarka automatycznie załaduje wyniki, które normalnie byłyby podzielone na sześć stron. Gdy (jakimś cudem) dotrzesz do końca, ujrzysz przycisk, który pozwoli ci załadować więcej linków. – „Zobaczysz więcej pomocnych treści przy mniejszej liczbie kliknięć, teraz więc nawet łatwiej się zainspirujesz” – zachwala swój pomysł firma Google.



Przykładowo wyszukiwanie „benchmark” daje w Google ponad 500 milionów wyników.

Kiedy zniknie druga strona w Google?

Odpowiedź na to pytanie nie jest do końca znana. Na pewno firma Google będzie chciała wprowadzić tę zmianę szybko, a więc w nadchodzących tygodniach, tyle tylko że początkowo druga strona zniknie w anglojęzycznej wersji, a dopiero później w pozostałych regionach.

Źródło: Search Engine Land, Engadget