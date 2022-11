Google postanowiło umieścić swoją wyszukiwarkę obrazów Lens bezpośrednio na głównej stronie serwisu. Co to implikuje? Czy korzystacie z Lens?

Co to oznacza?

Google udostępnia usługę Lens od 2017 roku. Od tego czasu możemy korzystać z inteligentnego obiektywu, który jest czymś dużo więcej niż narzędziem do wyszukiwania grafiką. Pozwala on odczytywać kody QR, przetłumaczyć zeskanowany tekst i podsunąć oferty sprzedaży produktu, widocznego na zdjęciu. Krótko mówiąc nie szuka on tylko w internecie obrazków podobnych do tego, który podamy mu jako źródło, ale przede wszystkim stara się on zrozumieć co się na danej grafice znajduje, by pomóc użytkownikowi w jak najbardziej wszechstronny sposób (na przykład podając nam nazwę ptaka, którego cyknęliśmy z ukrycia).

Teraz na stronie głównej serwisu pojawił się dodatkowy przycisk, czyli mały aparat w kolorach Google'a. Kliknięcie go spowoduje wyświetlenie prośby o przeciągnięcie obrazu do wyszukiwarki, lub podania jego adresu URL. Po zrobieniu tego przejdziemy na stronę z wyszukiwaniami Lens.

Sama funkcja Obiektywu nie jest zapewne nowiną dla wielu osób, które od lat zajmują się buszowaniem po internecie, jednak istnieje całkiem spora grupa ludzi, którzy nie korzystali z tej opcji albo nawet o niej nie wiedzieli. Teraz Lens zostaje wysunięte na pierwszy plan, co pośrednio oznacza, że Google skupia się na rozwijaniu i ulepszaniu tej technologii.

Wiceprezes Google mówi, że to rzadkie wydarzenie

Rajan Patel, wiceprezes Google ds. inżynierii podkreślił wagę tego co się stało zaznaczając, że przecież główna strona Google nie zmienia się zbyt często. Być może możemy oczekiwać, że zwiększając nacisk na Lens Google dołoży swoją cegiełkę do rozwijającej się gałęzi rzeczywistości rozszerzonej (AR).

Póki co nie zapowiedziano nowych funkcji dla tego narzędzia, ale jedynie ułatwiony do niego dostęp poprzez obecność na głównej stronie Google.

Źródło: theverge.com, google.blog