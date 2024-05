Jeśli chodzi o integrację z AI, Chrome powoli zaczyna doganiać konkurencję. Ale - no właśnie - powoli.

Sztuczna inteligencja to aktualnie najważniejszy trend w świecie przeglądarek. Edge Microsoftu został głęboko zintegrowany z Copilotem już na początku 2023 roku. Wirtualny asystent dostał własny panel boczny, który umożliwia jego wygodne uruchomienie w dowolnym momencie, a także trafił do menu kontekstowego, co pozwala na wydawanie poleceń związanych z zaznaczonym tekstem. Na podobny ruch zdecydowała się Opera, wysuwając na pierwszą linię frontu swoją Arię.

Chrome został pod tym względem daleko w tyle. Uruchamiając przeglądarkę ciężko zauważyć, że stworzyła ją firma odpowiedzialna za rozwój Gemini, czyli bezpośredniiej konkurencji dla ChatGPT, Copilota czy Arii. Wreszcie zaczyna się to jednak zmieniać.

Gemini zintegrowane z paskiem adresu Chrome’a

Google chwali się, że sztuczna inteligencja Gemini doczekała się długo oczekiwanej integracji z Chrome’em na komputery. Wystarczy wpisać w pasku adresu "@gemini", a następnie prompt, by AI wykonało polecenie bez konieczności wcześniejszego uruchomienia strony usługi.

Wpisanie siedmiu znaków to wciąż więcej roboty niż jedno kliknięcie w Edge’u czy Operze, ale od czegoś trzeba zacząć, prawda?

Przy okazji Google chwali się, że dostępność aplikacji Gemini na Androida została rozszerzona o ponad 100 krajów, ale lista wciąż nie obejmuje Unii Europejskiej. Na szczęście samodzielna instalacja Gemini jest bardzo prosta.