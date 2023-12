Google jako monopolista. Sukces Epic Games

Ciąg dalszy trwającej kilka lat batalii sądowej. Epic Games usłyszało korzystny dla siebie werdykt; ława przysięgłych po zapoznaniu się z zebranymi dowodami przyznaje, że Google jest monopolistą i stosuje antykonkurencyjne praktyki.

Epic Games kontra Google: o co chodzi?

Zanim przejdziemy do kluczowej informacji, warto nakreślić w dwóch zdaniach tło aktualnych wydarzeń. Twórcy Fortnite zarzucali Google monopolizację rynku gier na Androida. Epic Games nie godził się na płacenie wysokich prowizji, które obowiązują w Google Play. Nie trzeba dodawać, że taki Fortnite sam w sobie to prawdziwa żyła złota.

W grę wchodzą więc kolosalne pieniądze, w zasadzie to ich podział między dwoma gigantami branży. Jednak to właśnie Epic Games jest poszkodowany - tak wynika z orzecznictwa amerykańskiego sądu.

Epic Games stawia na swoim

“Dzisiejszy werdykt jest wygraną dla wszystkich twórców aplikacji i konsumentów na całym świecie. Dowodzi on, że praktyki Google w zakresie sklepów z aplikacjami są nielegalne, a firma nadużywa swojego monopolu w celu pobierania wygórowanych opłat, tłumienia konkurencji i ograniczania innowacji.” - czytamy w oficjalnym oświadczeniu Epic Games.

W trakcie procesu twórcy Fortnite zebrali dowody, które wskazują, że Google “było skłonne zapłacić miliardy dolarów, aby zdusić alternatywne sklepy z aplikacjami płacąc deweloperom za rezygnację z własnych sklepów i planów dystrybucji bezpośredniej oraz oferując bardzo lukratywne umowy z producentami urządzeń w zamian za wykluczenie konkurencyjnych sklepów z aplikacjami”.

Ciąg dalszy w przyszłym roku

Zdaniem Epic Games wszystko to miało jeden cel: umacnianie monopolu Google Play na rynku aplikacji mobilnych i ława przysięgłych uznała, że tak w istocie jest jest. Jednak orzeczenie o winie to dopiero początek. Cel, jaki chcą osiągnąć twórcy Fortnite, to wprowadzenie własnego systemu płatności, które pominie prowizję Google Play.

Najprawdopodobniej czeka nas apelacja z ramienia Google. Ciąg dalszy głośnej sprawy nastąpi w styczniu 2024 r., więc warto uzbroić się w cierpliwość. Ba, do tego czasu można zgłębić nowy świat w darmowym LEGO Fortnite. Na koniec warto dodać, że Epic Games ostatecznie przegrało podobną sprawę przeciwko Apple.

