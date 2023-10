Uczniowie mogą się cieszyć. Google wprowadza cenne wsparcie

Gigant z Mountain View pochwalił się nowościami, które trafiają właśnie do Wyszukiwarki i Obiektywu. Ich rolą będzie wspieranie uczniów podczas rozwiązywania zadań matematycznych lub przyrodniczych.

Komputery i telefony to dziś nieodłączne wsparcie każdego ucznia i studenta. Kolejne aplikacje do nauki to przede wszystkim narzędzia, które usprawniają wykonywanie skomplikowanych obliczeń lub same podpowiadają rozwiązania. Dzisiejsza technologia pozwala rozwiązywać zadania matematyczne w ułamki sekund przy użyciu smartfona, co w przypadku “manualnego” liczenia jest nieosiągalne.

Google postanawia jeszcze bardziej wesprzeć uczniów podczas nauki i prezentuje cenne narzędzie, które nie tylko dostarczy gotowe rozwiązanie problemu, a pokaże, jak krok po kroku otrzymać poprawny wynik.

Google dla uczniów i studentów

Nowość wprowadzana do Obiektywu Google pozwoli zrozumieć sposób, w jaki można dotrzeć do prawidłowego rozwiązania. Teraz po przekazaniu aplikacji zdjęcia z konkretnym zadaniem matematycznym, Google po chwili zaprezentuje przede wszystkim końcowy wynik, ale też rozpisze każdy etap uzyskania go. Oznacza to, że w aplikacji wyświetli cały proces przedstawiony krok po kroku, który pozwoli uzyskać odpowiednie rozwiązanie.

To jednak nie wszystko. O ile rozwiązywanie równań matematycznych nie jest dla Google dużym wyzwaniem, tak większe trudności mogą dotyczyć zadań tekstowych. Rozwinięcie LLM (sztuczna inteligencja) umożliwi jednak rozwiązanie i tego typu zadań.

W filmie prezentującym nowe rozwiązanie, Google podaje jako przykład zadanie polegające na dotarciu do odpowiedzi na pytanie o przyspieszenie rowerzysty zjeżdżającego ze wzniesienia przy znajomości wybranych danych. Jak widać na nagraniu – narzędzie Google bez trudu interpretuje to, co jest szukaną wartością i to, które dane wykorzystać do obliczeń. Naturalnie też prezentuje sposób rozwiązania zadania krok po kroku.

Planowane zmiany dotyczą też zagadnień przyrodniczych. Mowa tutaj o pojawieniu się w przeglądarce diagramów i grafik ilustrujących wybrane zagadnienia z biologii, chemii, fizyki lub astronomii. Google zamierza w przejrzysty sposób pokazywać najważniejsze informacje dotyczące wielu zagadnień (np. budowa komórki) z poziomu wyszukiwarki.