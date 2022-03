Firma Google wydała prawie 5 i pół miliarda dolarów, aby kupić Mandiant. Czym jest jej nowy nabytek i w jakim celu się na to zdecydowała? Tym razem chodzi o bezpieczeństwo.

Po co Google kupuje Mandiant za ponad 5 miliardów dolarów?

Umowa kupna Mandiant przez firmę Google została już oficjalnie podpisana. Amerykański gigant technologiczny wyda na swój nowy nabytek 5,4 miliarda dolarów, co jest naprawdę astronomiczną kwotą. Po co to wszystko?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba najpierw wyjaśnić, czym jest Mandiant, bo jest wysoce prawdopodobne, że widzisz tę nazwę po raz pierwszy. Otóż jest dużą firma od 18 lat działająca w sektorze cyberbezpieczeństwa. To zespół ekspertów do zadań specjalnych, na który składa się ponad 300 analityków i przeszło 600 konsultantów. Z ich pomocy po naruszeniach korzystały między innymi T-Mobile czy Equifax, a na co dzień współpracuje z nimi wiele spośród największych banków. To on też odkrył włamanie do SolarWinds.

Firma Google chce, aby Mandiant dołączył do zespołu Google Cloud. Dzięki temu będzie mogła zapewnić klientom biznesowym „kompleksowy pakiet bezpieczeństwa”.

To drugi największy zakup w historii Google

Choć firma Google ma długą historię przejęć, to wydanie 5,4 miliarda dolarów na Mandiant stanowi drugi najdroższy zakup, jakiego kiedykolwiek dokonała. Miejsce pierwsze zajmuje przejęcie marki Motorola za 12,5 miliarda dolarów w 2011 roku (która – swoją drogą – trzy lata później została kupiona przez Lenovo).

Tak wygląda lista 10 największych zakupów Google: Motorola Mobility – 2011 – 12,5 mld dolarów Mandiant – 2022 – 5,4 mld dolarów Nest – 2014 – 3,2 mld dolarów DoubleClick – 2007 – 3,1 mld dolarów Looker – 2019 – 2,6 mld dolarów Fitbit – 2021 – 2,1 mld dolarów YouTube – 2006 – 1,65 mld dolarów HTC – 2017 – 1,1 mld dolarów Waze – 2013 – 0,9 mld dolarów AdMob – 2009 – 0,75 mld dolarów

Firma Mandiant była łakomym kąskiem na rynku. Najlepiej świadczy o tym fakt, że jej przejęciem żywo zainteresowany był również Microsoft. Wygląda na to, że Google okazał się hojniejszy.

Źródło: Google, Engadget, Forexinformacja własna