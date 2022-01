Google wygląda dziś nieco inaczej niż na co dzień. Pod przyciskami (które z kolei znajdują się pod polem wyszukiwania) pojawił się odnośnik, zachęcający do przejrzenia ustawień prywatności. Nie bez powodu.

Google dołącza do obchodów. Dziś Dzień Ochrony Danych Osobowych

Dziś – to znaczy 28 stycznia – obchodzony jest Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych. Stanowi on odpowiedź na postępującą cyfryzację, w wyniku której nasze dane trafiają do coraz większej liczby baz i są przetwarzane na najrozmaitsze sposoby. Dlatego właśnie tak ważne jest, by starać się to kontrolować. Szczególnie że nikt inny tego za nas nie zrobi.

Nie licząc państwowej e-administracji, najwięcej informacji na nasz temat gromadzą internetowi giganci, w tym właśnie firma Google. Przy okazji dzisiejszego święta zachęca do przejrzenia ustawień prywatności. My też do tego zachęcamy – w tym panelu możesz ustawić na przykład automatyczne usuwanie aktywności czy też historii lokalizacji. Nie zwlekaj i:

Przejrzyj też swoje ustawienia prywatności w innych serwisach

Oprócz Google w Internecie jest wiele miejsc, w których zostawiasz swoje dane. Przejrzyj swoje ustawienia w tych serwisach, aby mieć pewność, że nie gromadzą więcej informacji niż jest to konieczne. Na dobry początek zostawiamy te dwa linki:

Dzień Ochrony Danych Osobowych 2022 w Polsce

Z okazji tego święta co roku organizowane są w Polsce rozmaite wydarzenia. Nie inaczej jest w 2022. Urząd Ochrony Danych Osobowych przygotował webinar pod tytułem Ochrona danych osobowych na co dzień. Rozpocznie się o godzinie 10.00, a poniżej znajdziesz link do tego wydarzenia:

Różnorakie wydarzenia z tej okazji będą również organizowane w szkołach, a przedsiębiorców zachęcamy do uświadamiania swoich pracowników. Dzień Ochrony Danych Osobowych nie jest może bowiem najbardziej atrakcyjnym spośród „świąt”, ale na pewno ma słuszne założenia i ważny cel.

Źródło: informacja własna, Google, UODO