Zdarzyło Ci się narzekać na siatkę dróg w Google Maps? Wkrótce będzie można poprawić ją samemu. Google wprowadza do usługi Maps opcję edytowania dróg poprzez ich rysowanie. Problemy z brakującymi drogami na mapie zostaną rozwiązane przez samych użytkowników.

Google Maps - edytor dróg

Mapy od Google są często traktowane jako najlepsza darmowa nawigacja. Ich popularność wymusza na producencie stałe rozwijanie usługi. W związku z tym - koncern Google zaprezentował właśnie nową funkcjonalność, która ma pomóc w dokładniejszym przedstawieniu układu dróg.

Wielu z Was mogło się zdarzyć odkrycie brakującego odcinka drogi podczas korzystania z map od Google. Do tej pory rozwiązanie tego problemu polegało na zaznaczeniu dokładnego punktu pinezką i przesłanie sugestii do Google oraz oczekiwanie na pojawienie się zaktualizowanego obszaru. Firma postanowiła rozszerzyć funkcję udoskonalania map przez użytkowników i wprowadza opcję samodzielnego dorysowania brakującego odcinka.

Nowy edytor map w Google Maps będzie prosty jak rysowanie w Paincie. Zaznaczasz punkt, tworzysz linię - i to tyle. Droga gotowa.

Edycja mapy została przedstawiona na krótkim filmie poniżej.

Wynika z niego, że dodanie odcinka przez użytkownika będzie naprawdę szybkim procesem. Bez konieczności dodawania zdjęć potwierdzających obecność drogi, czy innych utrudnień, które mogą zniechęcić użytkowników.

Każda edycja użytkownika będzie musiała zostać zaakceptowana przez Google. Firma mówi o terminie ok. 7 dni na potwierdzenie zgłoszenia. Nie sprecyzowano jednak w jaki sposób będzie przebiegać weryfikacja.

Kiedy zmiany w Google Maps?

Google zapowiedziało wdrożenie opcji edytowania dróg w ciągu najbliższych kilku miesięcy w 80 krajach. Aktualizacje będą wydawane partiami, dlatego oczekujący na nowości muszą uzbroić się w cierpliwość - nie znamy dokładnej daty pojawienia się aktualizacji w Polsce.

Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o możliwości dorysowania brakującej drogi w Google Maps. Będziecie korzystać?

Źródło: theverge.com

Warto zobaczyć również: