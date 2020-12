Android Auto w Polsce wreszcie stanie się faktem. Firma Google oficjalnie zapowiedziała, że samochodowy interfejs będzie dostępny dla Polaków. To bardzo dobra wiadomość!

Android Auto - Polska na liście krajów, do których wkrótce dotrze

Czekamy, czekamy i… wreszcie się doczekamy. Wprawdzie półtora roku temu coś się w tej sprawie ruszyło, ale dopiero teraz firma Google oficjalnie zapowiedziała, że Android Auto trafi do Polski i polskich użytkowników. Nasz kraj został oznaczony jako jeden z tych, do których w najbliższej przyszłości trafi usługa. Nie w postaci pliku .apk (bo taki jest dostępny od dawna), lecz normalnie – pobierzemy ją ze sklepu Google Play.

Zła wiadomość? Google w żadnym miejscu nie tłumaczy, co to znaczy „w najbliższej przyszłości”. Spodziewamy się jednak, że premiera Android Auto w Polsce odbędzie się nie później niż w grudniu 2021 roku. Kto z tego skorzysta? Każdy zainteresowany kierowca z telefonem wyposażonym w Androida od wersji 5.0 wzwyż.

Wreszcie będzie Android Auto w Polsce. Ale co to w ogóle jest?

A tak w ogóle, to co to jest Android Auto? To specjalny interfejs skrojony na potrzeby kierowców. Gdy siedzimy za kółkiem, smartfon może przejąć funkcję centrum informacyjno-rozrywkowego – dając szybki dostęp do nawigacji, połączeń czy odtwarzacza Spotify, jak również głosowego Asystenta Google. Duże ikony i koncentracja wyłącznie na tych najważniejszych aplikacjach podczas jazdy to cechy charakterystyczne.

Najciekawsze jest jednak to, że interfejs Android Auto może wyświetlać się nie tylko na ekranie smartfona, ale też na wyświetlaczu samochodowego radia, jeśli tylko jest ono kompatybilne i podłączymy telefon. Wtedy ten ostatni pełni jedynie funkcję źródła treści. Kto korzystał, ten wie, że to świetna sprawa.

